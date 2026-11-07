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Anasayfa Haberler Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı Muğla'daki karşılaşmayla devam ediyor. Muğlaspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u ağırlarken gözler maçın yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 12:22
Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmaları devam ederken Muğlaspor ile Turka Esenler Erokspor, Muğla'da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde üç puana ulaşmak isterken İstanbul temsilcisi deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Peki, Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak ve nereden canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

MUĞLASPOR - TURKA ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki karşılaşmaya Muğla Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre Muğlaspor sahaya ev sahibi olarak çıkacak. İki takım da 2026-2027 sezonunun 14. hafta mücadelesinde puanlarını artırmak için mücadele edecek.

MUĞLASPOR - TURKA ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor karşılaşması beIN SPORTS HABER ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUĞLASPOR VE TURKA ESENLER EROKSPOR'UN PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de oynadığı 13 maçta topladığı 18 puanla 9. sırada bulunuyor. Turka Esenler Erokspor ise 13 karşılaşmada elde ettiği 15 puanla 12. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında üç puanlık fark bulunması, mücadelenin lig sıralaması açısından önemini artırıyor. Muğlaspor kazanması durumunda puanını 21'e yükseltecek, Turka Esenler Erokspor ise galibiyetle 18 puana ulaşacak.

Karşılaşmanın biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu. Yeşil-Beyaz Tribün, Maraton Tribünü ve misafir tribünü için bilet fiyatları 300 TL olarak açıklandı. Ev sahibi ve misafir tribünleri için taraftar kartı kısıtlamaları uygulanıyor.

MUĞLASPOR - TURKA ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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