CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK, puan tablosunun farklı bölgelerinden kritik bir mücadeleye çıkıyor. Başkentteki karşılaşma öncesinde maçın ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve takımların son durumu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 12:18
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta mücadelesi, Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK'yi karşı karşıya getiriyor. Son iki lig maçından mağlubiyetle ayrılan başkent temsilcisi, sahasında yeniden kazanmak isterken Manisa FK deplasmanda puan arayacak. Peki, Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleye Ankara'daki Aktepe Stadı ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, taraftarı önünde üç puanı hedeflerken Manisa FK deplasmandan olumlu bir sonuçla ayrılmaya çalışacak.

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı Digiturk ve yayın hakkına sahip dijital platformlar üzerinden uygun abonelikle takip edebilecek.

Karşılaşmanın televizyon yayınının yanı sıra maç merkezi üzerinden skor ve önemli gelişmelerin izlenmesi de mümkün olacak.

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ VE MANİSA FK'NİN LİGDEKİ SON DURUMU

2026-2027 sezonunun ilk 13 haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 20 puan topladı. Başkent ekibi, 14. hafta öncesinde 6. sırada bulunuyor.

Manisa FK ise 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak 13 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, haftaya 16. basamakta giriyor.

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fred'den flaş Galatasaray itirafı!
G.Saray'dan bir Osimhen açıklaması daha!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX krizi! Arka planında neler var? Yunanistan'dan Fransa'ya NAVTEX baskısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...
F.Bahçe'den Archie Brown kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.saray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş Beşiktaş BOA maçı detayları G.saray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş Beşiktaş BOA maçı detayları 13:09
G.Saray'dan bir Osimhen açıklaması daha! G.Saray'dan bir Osimhen açıklaması daha! 13:08
Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! Rus gazeteciden flaş Batrakov yorumu! 12:48
G.Saray-Amedspor maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray-Amedspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:18
Arsenal-Hull City maçı bilgileri Arsenal-Hull City maçı bilgileri 12:10
Mainz-Bayern Münih maçı detayları Mainz-Bayern Münih maçı detayları 11:58
Daha Eski
Valencia - Real Madrid maçı detayları Valencia - Real Madrid maçı detayları 11:46
Eyüpspor-Kocaelispor | CANLI Eyüpspor-Kocaelispor | CANLI 11:44
PSG - Troyes maçı detayları PSG - Troyes maçı detayları 11:35
Fred'den flaş Galatasaray itirafı! Fred'den flaş Galatasaray itirafı! 11:05
F.Bahçe'den Archie Brown kararı! F.Bahçe'den Archie Brown kararı! 10:41
Fırtına Alanyaspor'a konuk olacak Fırtına Alanyaspor'a konuk olacak 10:31