Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta mücadelesi, Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK'yi karşı karşıya getiriyor. Son iki lig maçından mağlubiyetle ayrılan başkent temsilcisi, sahasında yeniden kazanmak isterken Manisa FK deplasmanda puan arayacak. Peki, Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleye Ankara'daki Aktepe Stadı ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, taraftarı önünde üç puanı hedeflerken Manisa FK deplasmandan olumlu bir sonuçla ayrılmaya çalışacak.

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçı, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı Digiturk ve yayın hakkına sahip dijital platformlar üzerinden uygun abonelikle takip edebilecek.

Karşılaşmanın televizyon yayınının yanı sıra maç merkezi üzerinden skor ve önemli gelişmelerin izlenmesi de mümkün olacak.

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ VE MANİSA FK'NİN LİGDEKİ SON DURUMU

2026-2027 sezonunun ilk 13 haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 20 puan topladı. Başkent ekibi, 14. hafta öncesinde 6. sırada bulunuyor.

Manisa FK ise 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak 13 puana ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, haftaya 16. basamakta giriyor.

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN