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Anasayfa Haberler Galatasaray-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

Galatasaray-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

Galatasaray-Amedspor maçında Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren 90 dakika yaklaşıyor. RAMS Park'taki karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve maç kadroları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın öne çıkan bilgileri.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 17:50
Galatasaray-Amedspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Amedspor karşılaşması için gözler RAMS Park'a çevrildi. Lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amedspor'u İstanbul'da konuk ediyor. 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı nereden izlenir, iki takımda kimler eksik? İşte karşılaşmanın önemli bilgileri...

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GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadele, Digiturk üzerinden yayıncı kanalın aboneleri tarafından takip edilebilecek.

Maçı internetten izlemek isteyen futbolseverler ise uygun spor paketi aboneliğiyle TOD platformunu kullanabilecek. Karşılaşma için 4K yayın seçeneği de bulunuyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇINDA KİMLER YOK?

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, Amedspor karşısında forma giyemeyecek. Osimhen ameliyat nedeniyle kadrodan çıkarılırken Abdülkerim Bardakcı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Amedspor'da Samuel Ballet, Eyüpspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın resmî ilk 11'leri ise maç öncesinde kulüpler tarafından duyurulacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun görevlendirmesine göre mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.

ZİRVEDE İKİ PUANLIK FARK

Galatasaray, Süper Lig'de 10 maç sonunda topladığı 25 puanla lider durumda bulunuyor. Amedspor ise 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Konuk ekibin galibiyeti halinde ligde liderlik el değiştirecek.

GALATASARAY İÇ SAHADA REKOR PEŞİNDE

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 40 maçta yenilgi yaşamadı. Bu süreçte 32 galibiyet ve 8 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Amedspor karşısında da yenilmezse kulüp tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisini egale edecek.

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