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Anasayfa Haberler Eyüpspor-Kocaelispor maçı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Kocaelispor maçı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip kötü gidişatı durdurmayı, konuk takım ise üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Eyüpspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 12:11
Eyüpspor-Kocaelispor maçı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerle son sıraya gerileyen İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Kocaelispor ise deplasmanda kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Peki, Eyüpspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor-Kocaelispor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki karşılaşmaya İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı ev sahipliği yapacak.

Mücadelede hakem Melek Dakan düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Selahattin Altay ve Samet Çiçek olacak.

EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Eyüpspor-Kocaelispor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi Digiturk üzerinden takip edebilecek.

EYÜPSPOR KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İSTİYOR

Ev sahibi Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 1 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Yalnızca 3 gol atabilen İstanbul ekibi, kalesinde gördüğü 28 golün ardından 3 puanla 18. sırada bulunuyor.

Kocaelispor ise aynı süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Yeşil-siyahlılar, 16 puanla 8. sırada yer alırken 11 gol atıp 9 gol yedi.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Simone Giordano ile Taşkın İlter'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Kocaelispor cephesinde de Bruno Petkovic, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer almaları beklenmiyor.

EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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