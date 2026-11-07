Futbolseverler, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programını yakından takip ediyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dört karşılaşma oynanırken Trendyol 1. Lig'de de mücadele devam edecek. Avrupa'da ise İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de önemli maçlar futbolseverleri bekliyor. Özellikle Galatasaray-Amedspor, Nottingham Forest-Manchester City, Mainz-Bayern Münih ve Valencia-Real Madrid karşılaşmaları dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Cumartesi günü kimin maçı var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye saatiyle günün maç programı ve yayın bilgileri...

7 Kasım Cumartesi günü canlı maç takibi için tıklayınız...

7 KASIM TRENDYOL SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü dört karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesinde Eyüpspor ile Kocaelispor saat 13.30'da karşılaşacak. Samsunspor-Konyaspor maçı 16.00'da başlayacak. Akşam seansında ise Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ederken Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

13.30 | Eyüpspor - Kocaelispor: beIN SPORTS 1

16.00 | Samsunspor - TÜMOSAN Konyaspor: beIN SPORTS 1

19.00 | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: beIN SPORTS 1

19.00 | Göztepe - Başakşehir: beIN SPORTS 2

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadele RAMS Park'ta oynanacak. Aynı saatte başlayacak Göztepe-Başakşehir karşılaşmasına ise İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak.

7 KASIM TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında cumartesi günü dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Saat 13.30'da Keçiörengücü-Manisa FK ve Vanspor FK-Sivasspor maçları başlayacak. Günün devamında Muğlaspor, Esenler Erokspor'u ağırlarken Pendikspor ile İstanbulspor İstanbul derbisinde kozlarını paylaşacak.

13.30 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Manisa FK: beIN SPORTS 2

13.30 | Artı Değer Vanspor FK - Ekenler Beton Sivasspor: TRT Avaz, beIN SPORTS MAX 1

16.00 | Muğlaspor - Turka Esenler Erokspor: TRT Türk, beIN SPORTS Haber

19.00 | Orfa Yapı Pendikspor - İstanbulspor: TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1

Keçiörengücü-Manisa FK mücadelesi Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak. Pendikspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın adresi ise Pendik Stadı olacak.

7 KASIM İNGİLTERE PREMIER LİG MAÇ PROGRAMI

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında cumartesi günü dört maç oynanacak. Leeds United ile Tottenham arasında saat 15.30'da başlayacak mücadelenin ardından Arsenal-Hull City ve Fulham-Newcastle United karşılaşmaları sahne alacak. Günün son maçında Nottingham Forest, Manchester City'yi ağırlayacak.

15.30 | Leeds United - Tottenham: beIN SPORTS 3

18.00 | Arsenal - Hull City: beIN SPORTS 3

18.00 | Fulham - Newcastle United: beIN SPORTS MAX 2

20.30 | Nottingham Forest - Manchester City: beIN SPORTS 3

Premier Lig'de günün ilk karşılaşması Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak. Manchester City'nin Nottingham Forest deplasmanındaki mücadelesi ise 20.30'da oynanacak.

7 KASIM İTALYA SERIE A MAÇ PROGRAMI

İtalya Serie A'nın 11. haftasında cumartesi günü dört karşılaşma oynanacak. Saat 17.00'de Cagliari-Frosinone ve Torino-Lecce maçlarıyla başlayacak program, Parma-Bologna mücadelesiyle devam edecek. Günün kapanışında Roma, sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.

17.00 | Cagliari - Frosinone: S Sport Plus

17.00 | Torino - Lecce: S Sport 2, S Sport Plus

20.00 | Parma - Bologna: S Sport 2, S Sport Plus

22.45 | Roma - Sassuolo: S Sport 2, S Sport Plus

Serie A'da cumartesi programının en geç başlayacak karşılaşması Roma-Sassuolo olacak. İki takımın mücadelesinin başlama saati Türkiye saatiyle 22.45.

7 KASIM İSPANYA LA LIGA MAÇ PROGRAMI

İspanya La Liga'nın 12. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü dört maç oynanacak. Malaga, Racing Santander'i ağırlarken Espanyol ile Deportivo La Coruna karşılaşacak. Osasuna-Athletic Bilbao mücadelesinin ardından günün son maçında Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.

16.00 | Malaga - Racing Santander: S Sport, S Sport Plus

18.15 | Espanyol - Deportivo La Coruna: S Sport, S Sport Plus

20.30 | Osasuna - Athletic Bilbao: S Sport, S Sport Plus

23.00 | Valencia - Real Madrid: S Sport, S Sport Plus

La Liga'da günün öne çıkan karşılaşmalarından Valencia-Real Madrid mücadelesi saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Valencia'nın sahasında oynanacak.

7 KASIM ALMANYA BUNDESLIGA MAÇ PROGRAMI

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında cumartesi günü beş mücadele oynanacak. Borussia Dortmund, Elversberg'i konuk ederken Bayern Münih, Mainz deplasmanına çıkacak. RB Leipzig-Augsburg ve Paderborn-Eintracht Frankfurt maçları da aynı saatte başlayacak. Günün son karşılaşmasında Stuttgart ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek.

17.30 | Borussia Dortmund - Elversberg: S Sport Plus

17.30 | RB Leipzig - Augsburg: S Sport Plus

17.30 | Mainz - Bayern Münih: S Sport Plus

17.30 | Paderborn - Eintracht Frankfurt: S Sport Plus

20.30 | Stuttgart - Werder Bremen: S Sport Plus

Bundesliga'da dört karşılaşmanın başlama saati 17.30 olarak belirlendi. Stuttgart-Werder Bremen mücadelesi ise 20.30'da oynanacak ve Almanya'daki cumartesi programını tamamlayacak.

7 KASIM FRANSA LIGUE 1 MAÇ PROGRAMI

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında cumartesi günü iki karşılaşma oynanacak. Auxerre ile Paris FC arasındaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Günün ikinci maçında Paris Saint-Germain, Troyes'i Parc des Princes'te ağırlayacak.

21.00 | Auxerre - Paris FC: beIN SPORTS MAX 2

23.05 | Paris Saint-Germain - Troyes: beIN SPORTS 2

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, 4 Kasım'da iki karşılaşmanın başlangıç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre Auxerre-Paris FC maçı Türkiye saatiyle 21.00'e, PSG-Troyes mücadelesi ise 23.05'e alındı.

7 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de toplam sekiz lig karşılaşması oynanacak. Süper Lig'de günün açılışını Eyüpspor-Kocaelispor yaparken akşam saatlerinde Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler ve Göztepe-Başakşehir mücadeleleri futbolseverleri bekliyor. Trendyol 1. Lig'de de dört karşılaşma programda yer alıyor.

Avrupa'nın beş büyük liginde ise toplam 19 karşılaşma oynanacak. Premier Lig'de Manchester City ve Arsenal, Bundesliga'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund, La Liga'da Real Madrid sahaya çıkacak. Fransa Ligue 1'deki PSG-Troyes karşılaşması, 23.05'lik başlama saatiyle belirtilen ligler arasında günün en geç başlayacak mücadelesi olacak.