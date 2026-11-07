Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Artı Değer Vanspor FK ile Ekenler Beton Sivasspor kozlarını paylaşacak. Son iki lig karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçen Van temsilcisi, aynı puana sahip rakibi karşısında serisini sürdürmek istiyor. Peki, Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, canlı yayın nasıl izlenecek? İşte ayrıntılar...

ARTI DEĞER VANSPOR FK-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Artı Değer Vanspor FK ile Ekenler Beton Sivasspor arasındaki mücadele, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun programına göre karşılaşma, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, müsabaka öncesinde 13'er puana sahip. Ev sahibi konumundaki Artı Değer Vanspor FK, ligde üst sıralara yaklaşmak için mücadele edecek.

ARTI DEĞER VANSPOR FK-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor karşılaşması, TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, TRT Avaz'ın televizyon yayını üzerinden ve beIN SPORTS MAX 1'in bulunduğu yayın platformundan takip edilebilecek.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Artı Değer Vanspor FK, 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İki puan silme cezası bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 14. haftaya 13 puanla girdi. Ekenler Beton Sivasspor ise aynı süreçte 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13 puan topladı.

Sivas ekibinde Amilton, Süleyman Özdamar ve Okan Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor. Kamil Fidan kırmızı kart, Mert Çelik ise sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun hakem görevlendirmesine göre mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Çağrıcan Pazarcıklı üstlenirken dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin olacak.

ARTI DEĞER VANSPOR FK-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI