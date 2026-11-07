Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u konuk etmeye hazırlanırken Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğu gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un savunmadaki önemli isimlerinden olan milli futbolcu, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Peki, Abdülkerim Bardakcı Amedspor maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Abdülkerim Bardakcı ne zaman dönecek ve Samsunspor maçında oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

ABDÜLKERİM BARDAKCI AMEDSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 2 maçlık men cezası nedeniyle Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Deneyimli savunmacı, 26 Ekim 2026 tarihinde oynanan derbinin ardından yaşanan kavga nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılmıştı.

29 Ekim'de açıklanan kararda Abdülkerim Bardakcı'ya 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezası verildi. Galatasaray'ın karara yaptığı itiraz ve erteleme talebi, TFF Tahkim Kurulu tarafından 30 Ekim'de reddedildi. Böylece milli futbolcunun Amedspor mücadelesinde oynayamayacağı kesinleşti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI, NE ZAMAN DÖNECEK?

Abdülkerim Bardakcı'nın Amedspor maçında forma giyememesinin nedeni sakatlık değil, disiplin cezası. Galatasaray'ın maç öncesi yaptığıaçıklamada da deneyimli oyuncunun kart cezası sebebiyle görev alamayacağı belirtildi. Milli savunmacının bu karşılaşmaya özel açıklanmış bir sakatlık problemi bulunmuyor.

Abdülkerim Bardakcı, cezasının ilk maçını 30 Ekim'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında tamamladı. Amedspor mücadelesiyle birlikte 2 maçlık cezasını bitirecek olan futbolcu, başka bir engel oluşmaması halinde 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçında yeniden forma giyebilecek.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YAŞANANLAR CEZAYA NEDEN OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un karıştığı olaylar disiplin kuruluna taşınmıştı. PFDK, kavga eylemi gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcuya 2 maç, Fenerbahçeli Archie Brown'a ise 3 maç men cezası verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakcı hakkındaki kararın değiştirilmesi için Tahkim Kuruluna başvurdu. Ancak kurul, verilen cezayı uygun bularak itirazı kabul etmedi. Bu kararın ardından milli stoperin ceza takviminde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

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