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Anasayfa Haberler 7 KASIM CUMARTESİ | Galatasaray-Amedspor ne zaman, hangi kanaldan izlenir?

7 KASIM CUMARTESİ | Galatasaray-Amedspor ne zaman, hangi kanaldan izlenir?

Galatasaray-Amedspor maçı, Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. İki takım arasındaki puan farkı ne kadar? Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir? Eksikler ile hakem bilgileri maç öncesi gündemde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 09:12
7 KASIM CUMARTESİ | Galatasaray-Amedspor ne zaman, hangi kanaldan izlenir?

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri İstanbul'da oynanacak. Lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler'i taraftarı önünde ağırlayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar galibiyet serisini sürdürmek isterken Amedspor, zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden izlenir, maçın hakemi kim? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 11. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleye İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadele, yayıncının programında 4K seçeneğiyle de yer alıyor.

SÜPER LİG'DE ZİRVEYİ ETKİLEYECEK 90 DAKİKA

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, Amedspor karşısına liderlik koltuğunda çıkacak.

Sezonun başarılı ekiplerinden Amedspor ise 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 23 puana ulaştı. Diyarbakır temsilcisi, son lig maçında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek İstanbul deplasmanı öncesinde moral kazandı.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da iki önemli isim Amedspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Abdülkerim Bardakcı kart cezası, Victor Osimhen ise geçireceği ameliyat nedeniyle maç kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'da Rafael Leao, Roland Sallai ve Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Amedspor'da ise Eyüpspor karşılaşmasının son dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Samuel Ballet, cezalı duruma düşen isimlerden biri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun hakem görevlendirmesine göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Tecrübeli hakem, Süper Lig'in 11. haftasındaki zirve mücadelesinde düdük çalacak.

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