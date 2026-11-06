Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla devam ediyor. İstanbul temsilcisi, sahasında alacağı galibiyetle yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken konuk ekip üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Peki, SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu mücadeleye ev sahipliği yapacak. Ev sahibi SMS Grup Sarıyer, taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmaya çalışacak.

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele, TRT Türk'ün televizyon yayını üzerinden ve beIN SPORTS MAX 1 aboneliği bulunan izleyiciler tarafından takip edilebilecek. Dijital ortamda ise uygun abonelik kapsamında TOD üzerinden izlenebilecek.

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

SMS Grup Sarıyer, 2026-2027 sezonunda geride kalan 13 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi, topladığı 16 puanla 14. haftaya 11. sırada giriyor.

Alagöz Holding Iğdır FK ise 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip, 27 puanla ligde 3. sırada bulunuyor.

SMS Grup Sarıyer, son lig maçında Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Alagöz Holding Iğdır FK ise Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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