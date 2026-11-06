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Anasayfa Haberler SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçı nereden izlenir, saat kaçta?

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçı futbolseverlerin gündeminde. İstanbul'da oynanacak maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ev sahibinin çıkış arayışı ile konuk ekibin üst sıralardaki mücadelesi dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 10:33
SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla devam ediyor. İstanbul temsilcisi, sahasında alacağı galibiyetle yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken konuk ekip üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Peki, SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu mücadeleye ev sahipliği yapacak. Ev sahibi SMS Grup Sarıyer, taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmaya çalışacak.

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

SMS Grup Sarıyer - Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele, TRT Türk'ün televizyon yayını üzerinden ve beIN SPORTS MAX 1 aboneliği bulunan izleyiciler tarafından takip edilebilecek. Dijital ortamda ise uygun abonelik kapsamında TOD üzerinden izlenebilecek.

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

SMS Grup Sarıyer, 2026-2027 sezonunda geride kalan 13 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi, topladığı 16 puanla 14. haftaya 11. sırada giriyor.

Alagöz Holding Iğdır FK ise 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip, 27 puanla ligde 3. sırada bulunuyor.

SMS Grup Sarıyer, son lig maçında Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Alagöz Holding Iğdır FK ise Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

SMS GRUP SARIYER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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