A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen gündeme geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirleyeceği aday kadroda yer alması beklenen isimler arasında gösterilen 21 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekiyor. Altınordu altyapısından yetişerek Kocaelispor'a transfer olan Öztaşdelen, kısa sürede takımının önemli oyuncularından biri haline geldi. Peki, Serhat Öztaşdelen kimdir, kaç yaşında? Serhat Öztaşdelen aslen nereli, hangi takımda oynuyor? Genç kaleci kariyerinde kaç maça çıktı, hangi takımlarda forma giydi? İşte ayrıntılar…

SERHAT ÖZTAŞDELEN KİMDİR?

Serhat Öztaşdelen, 9 Aralık 2004 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Türk profesyonel futbolcudur. Kaleci mevkisinde görev yapan Öztaşdelen, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un formasını giyiyor.

Futbola İzmir'de başlayan genç kaleci, altyapı eğitiminin büyük bölümünü Altınordu'da aldı. Henüz çocuk yaşlarda katıldığı futbol akademisinde farklı yaş kategorilerinde forma giyen Öztaşdelen, gösterdiği gelişimin ardından profesyonel kadroya yükseldi.

1,88 metre boyundaki futbolcu, sağ ayağını kullanıyor. Genç millî takımların farklı yaş kategorilerinde de görev yapan Öztaşdelen, 2025 yazında Kocaelispor'a transfer olarak Süper Lig kariyerinde yeni bir döneme başladı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Serhat Öztaşdelen, 6 Kasım 2026 itibarıyla 21 yaşındadır. 9 Aralık 2004 doğumlu kaleci, 9 Aralık 2026 tarihinde 22 yaşına girecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolcu kayıtlarında doğum yeri İzmir'in Karşıyaka ilçesi olarak belirtiliyor. Genç futbolcunun ailesinin kökenine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından aslen hangi ilden olduğu konusunda kesin bir ifade kullanılamıyor.

Öztaşdelen, futbol eğitimini de doğduğu şehir İzmir'de aldı. Çocukluk yıllarında başladığı futbol yolculuğu, Altınordu akademisi üzerinden profesyonel liglere uzandı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Serhat Öztaşdelen, 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig temsilcisi Kocaelispor'da forma giyiyor. Yeşil-siyahlı takıma 2025 yılının yaz transfer döneminde katılan genç file bekçisi, ilk sezonunda aldığı sürelerin ardından takımın kaleci rotasyonunda önemli bir konuma yükseldi.

Kocaelispor'a 1 Ağustos 2025 tarihinde resmî olarak transfer olan Öztaşdelen'in sözleşmesi, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre 8 Ekim 2026 tarihinde yenilendi. Yapılan düzenlemeyle oyuncunun sözleşme süresi 30 Haziran 2030'a kadar uzatıldı.

Genç kaleci, Kocaelispor formasıyla 2025-2026 sezonunun son bölümünde düzenli süre almaya başladı. Bu performansını 2026-2027 sezonuna da taşıyarak Süper Lig'de daha fazla karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN'İN FUTBOL KARİYERİ

Serhat Öztaşdelen'in futbol hayatındaki ilk kulüp Çaymahalle Demirköprüspor oldu. 15 Kasım 2013 tarihinde ilk futbolcu lisansı çıkarılan Öztaşdelen, 2014 yılının şubat ayında Altınordu altyapısına geçti.

Yaklaşık 11,5 yıl boyunca Altınordu bünyesinde yetişen kaleci, kulübün farklı yaş gruplarında forma giyerek kendisini geliştirdi. 2020-2021 sezonunda A takım kadrosuna dahil edildi ve 9 Mart 2021 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2021-2022 sezonunda Altınordu A Takımı ile profesyonel liglerde süre almaya başlayan Öztaşdelen, ilerleyen yıllarda özellikle 2. Lig'de düzenli forma şansı buldu.

2023-2024 sezonunda Altınordu ile 20 lig maçına çıkan genç kaleci, 2024-2025 sezonunda ise 37 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte sergilediği performans, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

Altınordu, 23 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla Öztaşdelen'in Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu. Böylece genç file bekçisinin kariyerinde yeni bir sayfa açıldı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Serhat Öztaşdelen'in altyapı ve profesyonel kariyerinde forma giydiği kulüpler şöyle:

2013-2014: Çaymahalle Demirköprüspor (Altyapı)

2014-2021: Altınordu (Altyapı)

2021-2025: Altınordu (A Takım)

2025-Günümüz: Kocaelispor

Öztaşdelen, Altınordu'da yetiştiği dönemde kulübün uzun yıllar yatırım yaptığı genç oyunculardan biri oldu. İzmir temsilcisinden ayrıldıktan sonra kariyerine Kocaelispor'da devam etti.

SERHAT ÖZTAŞDELEN KAÇ MAÇA ÇIKTI? KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Serhat Öztaşdelen, profesyonel kariyerine Altınordu'da başladıktan sonra alt liglerde düzenli forma giyerek deneyim kazandı. Özellikle 2024-2025 sezonundaki 37 lig maçlık performansı, kariyerinin önemli dönemlerinden biri oldu.

Altınordu'da sezonlara göre lig istatistikleri:

2021-2022: 4 maç

2022-2023: 3 maç

2023-2024: 20 maç

2024-2025: 37 maç

Kocaelispor'daki sezon istatistikleri:

2025-2026 Süper Lig: 7 maç

2025-2026 Türkiye Kupası: 1 maç

2026-2027 Süper Lig: 10 maç (6 Kasım itibarıyla)

Böylece Öztaşdelen, 2026-2027 sezonunun ilk 10 lig karşılaşmasında toplam 900 dakika görev yaptı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN 2026-2027 SEZONUNDA KAÇ GOL YEDİ, KAÇ MAÇTA GOL YEMEDİ?

Genç kaleci, 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk 10 maçında Kocaelispor'un kalesini korudu. Bu karşılaşmalarda toplam 9 gol yiyen Öztaşdelen, 4 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

Serhat Öztaşdelen'in 2026-2027 Süper Lig istatistikleri (6 Kasım itibarıyla):

Oynadığı maç: 10

İlk 11 başladığı maç: 10

Toplam süre: 900 dakika

Yediği gol: 9

Gol yemediği maç: 4

Kurtarış sayısı: 32

Kurtarış yüzdesi: Yaklaşık %78

Sarı kart: 1

Kırmızı kart: 0

Öztaşdelen, ligdeki ilk 10 maçında dört kez kalesini gole kapatarak takımının savunma performansına katkı sağladı.

Bu karşılaşmalar arasında Samsunspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor mücadeleleri de bulunuyor. Genç file bekçisi, özellikle kurtarış performansıyla Kocaelispor'un aldığı sonuçlarda etkili oldu.

SERHAT ÖZTAŞDELEN MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Serhat Öztaşdelen, Türkiye'nin genç millî takımlarında forma giydi. Altınordu'daki gelişim sürecinde U18 ve U20 millî takım seviyelerinde görev alan kaleci, daha sonra Ümit Millî Takım kadrosuna da davet edildi.

21 yaşındaki futbolcu, 6 Ekim 2026 tarihinde Türkiye ile Macaristan arasında oynanan UEFA 2027 Avrupa U21 Şampiyonası eleme karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona ererken Öztaşdelen, 90 dakika boyunca Türkiye'nin kalesini korudu.

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde de adı gündeme gelen Öztaşdelen'in millî takım kariyerinde yeni bir aşamaya geçip geçmeyeceği, Sergen Yalçın'ın resmî kadro tercihleriyle netleşecek.

SERHAT ÖZTAŞDELEN'İN BOYU KAÇ?

Serhat Öztaşdelen'in boyu 1,88 metredir. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, Kocaelispor'da 83 numaralı formayı giyiyor.

Kaleci mevkisinde görev yapan Öztaşdelen'in oyununda refleksleri, şut kurtarışları ve ceza sahası içindeki pozisyon alma becerileri öne çıkıyor.

Özellikle 2026-2027 sezonunda elde ettiği yaklaşık yüzde 78'lik kurtarış oranı, oyuncunun Süper Lig'deki performansını değerlendirmek açısından dikkat çeken göstergelerden biri oldu.