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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı, Süper Lig'in 11. haftasında iki takım için farklı hedefler taşıyor. Gaziantep temsilcisi kötü gidişatı bitirmek, İstanbul ekibi üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 09:58
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyor. Sahasında kötü gidişata son vermek isteyen Gaziantep temsilcisi, sezonun ilk 10 haftasında yalnızca bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma bugün mü oynanacak, nereden canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesi, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Gaziantep Stadyumu, diğer adıyla Gaziantep Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre mücadele, 2026-2027 sezonunun 11. haftasının açılış karşılaşması olacak. Gaziantep FK taraftarı önünde galibiyet ararken Kasımpaşa deplasmandan puanla ayrılmayı hedefleyecek.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, 6 Kasım Cuma günkü yayın programında karşılaşmaya birinci kanalında yer verdi.

Futbolseverler mücadeleyi Digiturk üzerinden veya uygun yayın paketine sahip TOD abonelikleriyle takip edebilecek.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Gaziantep FK, Süper Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, son beş lig maçını kaybetti.

Kasımpaşa ise aynı süreçte 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 17 puana ulaştı. Ligin 5. sırasında bulunan İstanbul temsilcisi, son karşılaşmasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun görevlendirmesine göre Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcı hakemleri Gökmen Baltacı ve Yusuf Susuz olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Erdem Mertoğlu görev yapacak. Hakem kadrosu, TFF'nin 11. hafta için yayımladığı resmî müsabaka programında duyuruldu.

GAZİANTEP FK'DA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Gaziantep FK'nın resmî maç önü açıklamasına göre Fuat Bavuk, Kacper Tobiasz, Sontje Hansen ve Nazım Sangare, tedavileri devam ettiği için Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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