Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, lider Bursaspor'u konuk ediyor. Ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen Akdeniz ekibi, taraftarı önünde kazanarak çıkış yakalamak isterken yeşil-beyazlılar zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Peki, Antalyaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma bugün mü oynanacak, canlı yayın nereden izlenecek? İşte ayrıntılar...

Antalyaspor-Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre mücadeleye Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Antalyaspor'un saha ve seyirci avantajıyla çıkacağı karşılaşma, 2026-2027 sezonunda iki takımın lig hedefleri açısından önem taşıyor. Ev sahibi ekip üst sıralara yaklaşmak, Bursaspor ise liderliğini sürdürmek için mücadele edecek.

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Antalyaspor - Bursaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin 6 Kasım Cuma gününe ait resmî yayın akışında saat 20.00'de yer alıyor.

Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edebilecek. İnternetten izlemek isteyenler ise TRT'nin resmî canlı yayın hizmetine erişebilecek.

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig'de ilk 13 hafta sonunda Bursaspor, 31 puanla lider durumda bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip bu süreçte 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 29 kez havalandıran Bursa temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Antalyaspor ise 19 puanla 7. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi 13 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 19 gol atan kırmızı-beyazlı ekip, 20 gol yedi.

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun görevlendirmesine göre karşılaşmayı Oğuzhan Gökçen yönetecek. Gökçen'in yardımcılıklarını Sabri Öğe ve Burak Sami Şad üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Hakem ekibine ilişkin bilgiler Bursaspor Kulübü tarafından 5 Kasım 2026 tarihinde de duyuruldu.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI