CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Bugünkü maçlar | 6 Kasım bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar | 6 Kasım bugün kimin maçı var?

6 Kasım Cuma günü futbol heyecanı Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa'nın önemli liglerinde oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Gaziantep FK-Kasımpaşa mücadelesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz liglerinde de maçlar var. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün futbol programı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:53
Bugünkü maçlar | 6 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler, 6 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmaların programına odaklandı. Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Gaziantep FK-Kasımpaşa mücadelesiyle başlarken Trendyol 1. Lig'de iki önemli karşılaşma oynanacak. Avrupa'da ise Premier Lig, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Portekiz Ligi'nde futbol heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 6 Kasım Cuma günü kimin maçı var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye saatiyle günün maç programı ve yayın bilgileri…

6 KASIM TRENDYOL SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Gaziantep Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa: beIN SPORTS 1

6 KASIM TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında cuma günü iki karşılaşma oynanacak. Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u ağırlarken Sarıyer ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.

20.00 | Antalyaspor - Bursaspor: TRT Spor, beIN SPORTS 2

20.00 | Sarıyer - Iğdır FK: TRT Türk, beIN SPORTS MAX 1

6 KASIM İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇ PROGRAMI

İngiltere Premier Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında Everton, Coventry City'yi ağırlayacak. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

23.00 | Everton - Coventry City: beIN SPORTS 3

6 KASIM ALMANYA BUNDESLIGA MAÇ PROGRAMI

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Hamburg ile Borussia Mönchengladbach karşılaşacak. Cuma akşamı oynanacak mücadelenin başlama saati 22.30 olarak açıklandı.

22.30 | Hamburg - Borussia Mönchengladbach: S Sport Plus

6 KASIM İTALYA SERIE A MAÇ PROGRAMI

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Venezia, sahasında Udinese ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

22.45 | Venezia - Udinese: S Sport Plus

6 KASIM FRANSA LIGUE 1 MAÇ PROGRAMI

Fransa Ligue 1'de 10. hafta, Toulouse ile Strasbourg arasındaki karşılaşmayla başlayacak. Mücadele cuma akşamı Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak.

22.45 | Toulouse - Strasbourg: beIN SPORTS 2

6 KASIM İSPANYA LA LIGA MAÇ PROGRAMI

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Sevilla ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Günün İspanya Ligi mücadelesi saat 23.00'te başlayacak.

23.00 | Sevilla - Deportivo Alaves: S Sport Plus

6 KASIM PORTEKİZ LİGİ MAÇ PROGRAMI

Portekiz Liga Portugal'da 11. hafta kapsamında Famalicao ile Arouca karşılaşacak. Portekiz'de yerel saatle 20.45'te başlayacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.45'te oynanacak.

23.45 | Famalicao - Arouca: S Sport Plus

6 KASIM SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6 Kasım Cuma günü oynanması planlanan üç karşılaşma ertelendi. Suudi Arabistan Profesyonel Lig Birliği, 2027 Asya Kupası'nın ertelenmesi sonrasında 13. hafta müsabakalarının yeniden planlanacağını 3 Kasım'da resmen duyurdu. Yeni maç tarihleri henüz açıklanmadı.

Ertelenen karşılaşmalar ve eski başlama saatleri:

17.30 | Al Fateh - Al Riyadh: Ertelendi

17.55 | Al Hazem - Al Nassr: Ertelendi

20.30 | Al Ittihad - NEOM SC: Ertelendi

Türkiye'de günün futbol programında saat 20.00'de başlayacak üç karşılaşma öne çıkıyor. Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kasımpaşa mücadele ederken aynı saatlerde Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor-Bursaspor ve Sarıyer-Iğdır FK maçları oynanacak. Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması beIN SPORTS 1'de, Antalyaspor-Bursaspor mücadelesi ise TRT Spor'da da yayınlanacak.

Avrupa liglerinde karşılaşmaların büyük bölümü Türkiye saatiyle 22.30'dan itibaren başlayacak. Hamburg-Borussia Mönchengladbach, Toulouse-Strasbourg, Venezia-Udinese, Everton-Coventry City ve Sevilla-Alaves maçları akşam programında yer alırken Famalicao-Arouca mücadelesi saat 23.45 ile günün en geç başlayacak karşılaşması olacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'a Sara müjdesi! Bonservisi...
F.Bahçe'de sürpriz zirve! O yıldızla bizzat görüştü
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Emir Sarıgül 3'üncü kez ifade verdi! Özgür Özel'e atkı tepkisi Yeni Parti iddiası: Bağış yapmam için baskı yaptılar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin ve G.Saray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!
Transferde olay yaratacak iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Italiano: Üç puanı çöpe attık Vincenzo Italiano: Üç puanı çöpe attık 01:56
Basit goller yedik! Basit goller yedik! 01:53
Çok yazık oldu! Çok yazık oldu! 01:52
Olaitan yetmedi Olaitan yetmedi 01:52
Duran’ı durduramadık Duran’ı durduramadık 01:52
Fenerbahçe kazandı Fenerbahçe kazandı 01:47
Daha Eski
Italiano: Çok sinirliyim! Italiano: Çok sinirliyim! 01:37
Beşiktaş İskoçya'da kaybetti! Beşiktaş İskoçya'da kaybetti! 01:36
Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup! Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup! 01:36
Italiano'yu delirten tablo! 5 yenilginin tamamı... Italiano'yu delirten tablo! 5 yenilginin tamamı... 01:36
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 01:36
İşte Konferans Ligi puan durumu! İşte Konferans Ligi puan durumu! 01:36