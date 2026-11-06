Futbolseverler, 6 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmaların programına odaklandı. Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Gaziantep FK-Kasımpaşa mücadelesiyle başlarken Trendyol 1. Lig'de iki önemli karşılaşma oynanacak. Avrupa'da ise Premier Lig, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Portekiz Ligi'nde futbol heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 6 Kasım Cuma günü kimin maçı var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye saatiyle günün maç programı ve yayın bilgileri…

6 KASIM TRENDYOL SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Gaziantep Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa: beIN SPORTS 1

6 KASIM TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında cuma günü iki karşılaşma oynanacak. Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u ağırlarken Sarıyer ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.

20.00 | Antalyaspor - Bursaspor: TRT Spor, beIN SPORTS 2

20.00 | Sarıyer - Iğdır FK: TRT Türk, beIN SPORTS MAX 1

6 KASIM İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇ PROGRAMI

İngiltere Premier Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında Everton, Coventry City'yi ağırlayacak. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

23.00 | Everton - Coventry City: beIN SPORTS 3

6 KASIM ALMANYA BUNDESLIGA MAÇ PROGRAMI

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Hamburg ile Borussia Mönchengladbach karşılaşacak. Cuma akşamı oynanacak mücadelenin başlama saati 22.30 olarak açıklandı.

22.30 | Hamburg - Borussia Mönchengladbach: S Sport Plus

6 KASIM İTALYA SERIE A MAÇ PROGRAMI

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Venezia, sahasında Udinese ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

22.45 | Venezia - Udinese: S Sport Plus

6 KASIM FRANSA LIGUE 1 MAÇ PROGRAMI

Fransa Ligue 1'de 10. hafta, Toulouse ile Strasbourg arasındaki karşılaşmayla başlayacak. Mücadele cuma akşamı Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak.

22.45 | Toulouse - Strasbourg: beIN SPORTS 2

6 KASIM İSPANYA LA LIGA MAÇ PROGRAMI

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Sevilla ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Günün İspanya Ligi mücadelesi saat 23.00'te başlayacak.

23.00 | Sevilla - Deportivo Alaves: S Sport Plus

6 KASIM PORTEKİZ LİGİ MAÇ PROGRAMI

Portekiz Liga Portugal'da 11. hafta kapsamında Famalicao ile Arouca karşılaşacak. Portekiz'de yerel saatle 20.45'te başlayacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.45'te oynanacak.

23.45 | Famalicao - Arouca: S Sport Plus

6 KASIM SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6 Kasım Cuma günü oynanması planlanan üç karşılaşma ertelendi. Suudi Arabistan Profesyonel Lig Birliği, 2027 Asya Kupası'nın ertelenmesi sonrasında 13. hafta müsabakalarının yeniden planlanacağını 3 Kasım'da resmen duyurdu. Yeni maç tarihleri henüz açıklanmadı.

Ertelenen karşılaşmalar ve eski başlama saatleri:

17.30 | Al Fateh - Al Riyadh: Ertelendi

17.55 | Al Hazem - Al Nassr: Ertelendi

20.30 | Al Ittihad - NEOM SC: Ertelendi

Türkiye'de günün futbol programında saat 20.00'de başlayacak üç karşılaşma öne çıkıyor. Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kasımpaşa mücadele ederken aynı saatlerde Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor-Bursaspor ve Sarıyer-Iğdır FK maçları oynanacak. Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması beIN SPORTS 1'de, Antalyaspor-Bursaspor mücadelesi ise TRT Spor'da da yayınlanacak.

Avrupa liglerinde karşılaşmaların büyük bölümü Türkiye saatiyle 22.30'dan itibaren başlayacak. Hamburg-Borussia Mönchengladbach, Toulouse-Strasbourg, Venezia-Udinese, Everton-Coventry City ve Sevilla-Alaves maçları akşam programında yer alırken Famalicao-Arouca mücadelesi saat 23.45 ile günün en geç başlayacak karşılaşması olacak.