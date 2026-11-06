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Anasayfa Haberler 2026 KYK burs sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

2026 KYK burs sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusunun ardından öğrenciler e-Devlet sorgulama ekranına yöneldi. Peki, burs veya kredi hakkı nasıl öğrenilecek, sonraki işlem ne olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 10:26
2026 KYK burs sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Üniversite öğrencilerinin ekim ayında tamamladığı başvuruların ardından beklenen duyuru, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. KYK burs sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet KYK burs sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler ne yapmalı? İşte ayrıntılar…

KYK BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Kasım 2026 Cuma günü yaptığı açıklamayla 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

12-16 Ekim 2026 tarihlerinde başvurularını gerçekleştiren üniversite öğrencileri, değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç ekranında öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilip edilmediği görülebiliyor.

KYK BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanıyor. Öğrencilerin sisteme kimlik doğrulamasıyla giriş yapması ve Gençlik ve Spor Bakanlığının "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetini açması gerekiyor.

İlgili ekranda 2026-2027 dönemine ait başvuru sonucu görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler karşılıksız burs ya da geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

e-Devlet sorgulama ekranı: https://turkiye.gov.tr/

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödemesi yapılmıyor.

18 yaşından küçük öğrenciler için veli onayı gibi ek işlemler uygulanabiliyor. Öğrencilerin kendi durumlarına uygun onay sürecini ve son tarihi Bakanlığın resmî duyurularından kontrol etmesi önem taşıyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ödeme sürecinde taahhütname onayı belirleyici işlemler arasında bulunuyor.

Yeni dönem için ilk ödeme takvimi ve hak sahiplerine ilişkin ayrıntıların Gençlik ve Spor Bakanlığının bilgilendirmeleri doğrultusunda takip edilmesi gerekiyor.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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