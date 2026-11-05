Kasım ayının gelmesiyle birlikte yaşlı aylığı ve engelli aylığı alan vatandaşların gözü ödeme takvimine çevrildi. "Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini alırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından beklenen açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Açıklamaya göre bu ay toplam 1 milyon 293 bin 534 vatandaşa yaklaşık 9,6 milyar lira destek sağlanacak. Ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte hak sahipleri, kendi aylıklarının hesaplarına aktarılıp aktarılmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek. Peki, Kasım 2026 yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak?

KASIM AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Kasım 2026 dönemi yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 5 Kasım itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandı. Bakan Göktaş'ın açıklamasında ödemelerin başladığı bilgisi paylaşılırken, bütün hak sahiplerinin hesaplarına aynı anda geçtiğine ilişkin bir ifade kullanılmadı.

Bu nedenle ödemesi henüz hesabında görünmeyen vatandaşların kendi bilgilerini sorgulama ekranından kontrol etmesi gerekiyor. Ödeme sürecine ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde ayrıntılar güncellenecek.

KASIM AYINDA KAÇ KİŞİYE YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ÖDENECEK?

Bakan Göktaş'ın açıkladığı verilere göre kasım ayında iki ayrı sosyal yardım programı kapsamında ödeme yapılacak. Yaşlı aylığından 735 bin 763 vatandaş, engelli aylığından ise 557 bin 771 vatandaş yararlanacak.

KASIM 2026 YAŞLI AYLIĞI ÖDEMESİ NE KADAR?

Kasım ayında 735 bin 763 vatandaşa toplam 5 milyar 435 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapılacak. 65 yaş ve üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik bu destekten yararlananların kendi ödeme tutarları, hak sahipliği ve güncel aylık bilgilerine göre değişebiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine tanımlanan ödeme miktarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

KASIM 2026 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Engelli aylığı kapsamında kasım ayında 557 bin 771 vatandaşa toplam 4 milyar 185 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor. Engelli aylığı, ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan hak sahiplerine sağlanıyor.

Engel oranı ve hak sahipliği koşullarına göre farklı tutarlarda ödeme yapılabildiğinden, kişisel ödeme bilgisinin e-Devlet üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaba geçip geçmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Sorgulama işlemi için şu adımlar izleniyor:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın. Arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetini açın. Ekranda yer alan sosyal yardım ve ödeme bilgilerinizi kontrol edin.

Yaşlı ve engelli aylığı sorgulama ekranı: https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

ÖDEME HESABIMA YATMADI, NE YAPMALIYIM?

Kasım ayı ödemelerinin başlamasına rağmen aylığı hesabında görünmeyen hak sahiplerinin öncelikle e-Devlet üzerinden kendi ödeme bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Ödeme durumuna ilişkin kişisel bilgiler, ilgili sorgulama ekranında görüntülenebiliyor. Sorgulama sonucunda ödeme bilgisine ulaşılamaması veya farklı bir sorunla karşılaşılması halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerinden bilgi alınabilir.