TÜSF 30. yılını ödüllerle kutladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), 30. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen "Ödül ve Tanıtım Gecesi" ile kutladı. Üniversitelerin ulusal ve uluslararası başarılarının ödüllendirildiği gecede, üniversite sporlarına katkı sunan isimlere ve basın mensuplarına da ödül verildi. Geceye; üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları, dekanlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) daire başkanlıklarının temsilcileri, akademisyenler, sporcular, ve davetliler katıldı.