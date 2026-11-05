Ocak 2027 memur zammı: Polis, öğretmen, doktor maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammı için hesaplamalar sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Kasım 2026 tarihinde ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon tablosu da şekillendi. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı. 2026 yılının ikinci yarısı için memurlara verilen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının enflasyon karşısında aşılmasıyla enflasyon farkı oluşmaya başladı. Ocak 2027 döneminde ise yüzde 5'lik yeni toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece memurların alacağı artış, altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte hesaplanarak belirlenecek. Peki, Ocak 2027'de polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşı ne kadar olacak? Ekim ayı verileriyle zam oranı kaç oldu? İşte mevcut veriler üzerinden hazırlanan meslek meslek örnek maaş hesaplamaları...

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanında 2026'nın temmuz-aralık döneminde gerçekleşen enflasyonun, aynı dönem için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oldu. Bu dört aylık verinin bileşik hesabıyla kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı.

Buna göre yüzde 7'lik toplu sözleşme oranı aşıldı ve yaklaşık yüzde 1,20 enflasyon farkı oluştu. Bu farkın üzerine Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, mevcut verilerle toplam artış yaklaşık yüzde 6,26 olarak hesaplanıyor.

Ancak bu oran kesin zam değildir. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında altı aylık enflasyon farkı ve nihai zam oranı yeniden hesaplanacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027 maaşları için meslek gruplarına göre yapılan örnek hesaplamalarda, mevcut maaşlara yaklaşık yüzde 6,26 artış uygulandığında ortaya çıkan tahmini tutarlar şöyle:

Öğretmen (1/4): 83.254 TL olan maaş yaklaşık 88.465 TL

83.254 TL olan maaş yaklaşık 88.465 TL Polis memuru (8/1): 92.618 TL olan maaş yaklaşık 98.415 TL

92.618 TL olan maaş yaklaşık 98.415 TL Uzman doktor (1/4): 170.730 TL olan maaş yaklaşık 181.417 TL

170.730 TL olan maaş yaklaşık 181.417 TL Hemşire (5/1): 84.845 TL olan maaş yaklaşık 90.156 TL

84.845 TL olan maaş yaklaşık 90.156 TL Vaiz (1/4): 86.983 TL olan maaş yaklaşık 92.428 TL

86.983 TL olan maaş yaklaşık 92.428 TL İmam-hatip (8/1): 74.492 TL olan maaş yaklaşık 79.155 TL

74.492 TL olan maaş yaklaşık 79.155 TL Avukat (1/4): 102.135 TL olan maaş yaklaşık 108.528 TL

Bu tutarlar, örnek mevcut maaşlar üzerinden yapılan yaklaşık hesaplamalardır. Derece, kademe, hizmet yılı, aile ve çocuk yardımı, ek ödeme, görev yeri ve diğer maaş unsurlarına göre kişilerin alacağı ücret değişebilir. Kesinleşmiş Ocak 2027 maaşları olarak değerlendirilmemelidir.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaş zammında enflasyon farkı, altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun aynı dönem için belirlenen toplu sözleşme zammını aşması halinde ortaya çıkıyor.

2026'nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı, temmuz-aralık dönemindeki enflasyonla karşılaştırılıyor. Enflasyonun bu oranı aşması durumunda aradaki fark hesaplanıyor. Ardından Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

Ekim ayı verileriyle dört aylık enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı. Kasım ve aralık ayı verileri de açıklandığında altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027 memur maaş zammının kesin oranı, 2026 yılının ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak. TÜİK'in kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurların alacağı enflasyon farkı hesaplanacak.