KPSS Lisans branş sıralaması 2026 açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı

2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların beklediği branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıttı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları, böylece kendi eğitim alanlarında sınava katılan diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını görüntüleyebilecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak branş sıralamalarını kontrol edebilecek.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

2026 KPSS Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor.

Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir:

ÖSYM AİS resmi internet adresine giriş yapın. T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanarak sisteme erişin. İlgili sınavın işlemler bölümünden 2026-KPSS Lisans seçeneğine ulaşın. Branş Bazında Sıralama ekranını açın. Sıralamanızı görmek istediğiniz puan türünü ve eğitim alanını seçin. Hesapla butonuna basarak branş sıralamanızı görüntüleyin.

Adaylar, sistemde sunulan seçenekler üzerinden kendi puan türlerine ve eğitim alanlarına göre sıralamalarını inceleyebilecek.

ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE İŞE YARIYOR?

ÖSYM'nin branş bazında sıralama hizmeti, adayların kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanıyor.

Bu hizmet sayesinde adaylar, seçtikleri puan türü ve eğitim alanına göre kaçıncı sırada olduklarını görebiliyor. Ancak branş sıralaması, kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerinde doğrudan kullanılan bir ölçüt değil.

ÖSYM'nin açıklamasına göre branş bazında sıralamalar yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor ve yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmuyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMAYI ETKİLER Mİ?

KPSS branş sıralaması, adayların kendi alanlarındaki konumlarını görmelerini sağlayan bilgilendirme hizmetidir. Bu sıralama tek başına atanma veya yerleşme hakkı sağlamaz.

Kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili kadro ve pozisyonların şartları, KPSS puanları, kontenjanlar ve tercih sürecine ilişkin kurallar dikkate alınır. Bu nedenle adayların branş sıralamalarını atanma garantisi olarak değerlendirmemesi gerekiyor.

ÖSYM BRANŞ SIRALAMASI BELGE NİTELİĞİ TAŞIYOR MU?

ÖSYM, branş bazında sıralama ekranında görüntülenen bilgilerin belge niteliği taşımadığını belirtiyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı vurgulanıyor.

Ayrıca sıralamalar hazırlanırken ÖSYM bilgi sistemlerinde aktif olarak bulunan eğitim bilgileri dikkate alınıyor. Bu kapsamda YÖKSİS ve e-Okul üzerinden alınan kayıtlar, sistemdeki güncel eğitim durumları ve gerektiğinde sınav başvurusunda yer alan eğitim bilgileri esas alınıyor.