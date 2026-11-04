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Dev proje için geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan süreçte, Arnavutköy'de 102 dönümlük arazi bir ay içinde kulübe tahsis edilecek.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Dev proje için geri sayım

Trabzonspor, yıllardır İstanbul'da kalıcı bir yer edinme hedefinde en büyük adımını Arnavutköy'de atıyor. Kulübe tahsis edilecek 102 dönümlük arazi için bir ay içerisinde kesin kararın çıkması bekleniyor. Tahsis sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını 61. Olağan Divan Genel Kurulu'nda açıklayan Başkan Ertuğrul Doğan, işlemlerin "muhtemelen bir ay içerisinde" tamamlanmasını bekliyor. Takvim tutarsa Trabzonspor aralık başında İstanbul'da Kartal'dan sonra ikinci ve çok daha büyük bir araziye kavuşmuş olacak.

Kulübün İstanbul'daki tek somut varlığı bugüne kadar Kartal'daki yaklaşık 12 bin 452 metrekarelik alandı. Bu alanın 30 yıllık kullanım hakkı Ağustos 2024'te dört milyar TL karşılığında devredilmişti. Kartal projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarına karşı mayısta idare mahkemesine başvurmasıyla yargıya taşınmıştı. Başkan Doğan bu dosyanın çözüldüğünü açıkladı.

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