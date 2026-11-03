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Türkiye-Belçika maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde kasım ayının ilk karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Gruptaki son iki maçı öncesinde ay-yıldızlı ekibin Belçika karşısında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye-Belçika mücadelesi hangi statta oynanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 18:54 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 23:43
Türkiye-Belçika maçı için geri sayım! Milli maç ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasında Belçika'yı konuk edecek. Grupta henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlılar, İzmir'de taraftarının desteğiyle ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor. Son maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, Belçika karşısında yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye-Belçika maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Milli ara ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre ay-yıldızlılar, Belçika karşısında gruptaki beşinci maçına çıkacak. Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadyumu, A Milli Takım'ı üçüncü kez ağırlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Belçika karşılaşmasının ATV ekranlarında canlı yayınlanması ön görülüyor.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasını kasım ayında oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe

- Türkiye - Belçika | Saat 20.00

15 Kasım 2026 Pazar

- Fransa - Türkiye | Saat 22.45

Fransa-Türkiye karşılaşması Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar bu mücadeleyle 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlayacak.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kaybederek son sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, kasım ayındaki Belçika ve Fransa maçlarına puansız çıkacak.

  1. Fransa: 10 puan
  2. İtalya: 7 puan
  3. Belçika: 6 puan
  4. Türkiye: 0 puan

Grupta Fransa 10 puanla liderlik koltuğunda otururken İtalya 7 puanla ikinci, Belçika ise 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İlk dört maçından puan çıkaramayan Türkiye, son sırada yer alıyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2026 yılının kasım ayındaki milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Salı günü sona erecek. Bu süreçte Süper Lig karşılaşmalarına ara verilecek ve milli takımlara davet edilen futbolcular ülkelerinin maçlarında görev yapacak.

A Milli Takım, bu dönemde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Milli maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de mücadele kaldığı yerden devam edecek.

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