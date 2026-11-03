TÜİK EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ekim ayı enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçlarına göre, fiyatlar ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,58 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşmişti. Ekim verileriyle birlikte aylık enflasyonda yükseliş yaşanırken yıllık enflasyon oranında da sınırlı bir artış görüldü. Peki, enflasyon düştü mü, yükseldi mi? Ekim ayında fiyat artışları hangi seviyede gerçekleşti? İşte TÜİK'in açıkladığı 2026 Ekim ayı enflasyon verilerinin ayrıntıları...

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in yayımladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi, 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 arttı. TÜFE'deki değişim, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon verilerinin dört temel göstergesi şöyle:

Aylık enflasyon: Yüzde 2,58

Yüzde 2,58 Yıllık enflasyon: Yüzde 29,77

Yüzde 29,77 Aralık 2025'e göre değişim: Yüzde 27,52

Yüzde 27,52 On iki aylık ortalamalara göre değişim: Yüzde 31,23

ENFLASYON DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Ekim ayı verileri, aylık enflasyonda bir önceki aya kıyasla yükselişe işaret etti. Eylül ayında yüzde 1,84 olan aylık TÜFE artışı, ekimde yüzde 2,58'e çıktı. Böylece aylık enflasyon 0,74 puan yükseldi.

Yıllık enflasyon da eylül ayındaki yüzde 29,73 seviyesinden ekimde yüzde 29,77'ye yükseldi. Yıllık orandaki artış 0,04 puanla sınırlı kaldı. Bu nedenle ekim ayında hem aylık hem yıllık enflasyon oranında artış kaydedildi.

Öte yandan on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 31,23 oldu. Bu oran, kira artış hesaplamaları açısından da önem taşıyor.

EKİM AYI ENFLASYONU KİRA ARTIŞ ORANINI NASIL ETKİLEYECEK?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak artış oranı da gündeme geldi. Kira artış oranının hesaplanmasında TÜFE'nin on iki aylık ortalaması esas alınıyor.

Ekim ayı verilerinde on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,23 olarak açıklandı. Kasım ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanabilecek yasal artış oranı da bu veri üzerinden hesaplanıyor.

Buna göre kira sözleşmesi kasım ayında yenilenecek konut ve iş yeri kiracıları için TÜFE on iki aylık ortalaması yüzde 31,23 olarak dikkate alınacak. Sözleşmedeki artış oranı ve yasal sınır kapsamında uygulanacak tutar, mevcut kira bedeli üzerinden hesaplanacak.

TÜFE NEDİR, NEYİ GÖSTERİR?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmetlerin fiyatlarında zaman içerisinde meydana gelen değişimi ölçen temel göstergelerden biridir. Gıda, konut, ulaştırma, giyim, sağlık, eğitim ve benzeri harcama gruplarındaki fiyat hareketleri endeksin hesaplanmasında dikkate alınır.

TÜFE verileri; enflasyonun izlenmesi, fiyat istikrarının değerlendirilmesi, kira artış oranlarının hesaplanması ve ekonomik gelişmelerin analiz edilmesi açısından önem taşıyor.