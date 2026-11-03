UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı Manchester United-Roma karşılaşmasıyla devam ediyor. İngiltere temsilcisi Manchester United, lig aşamasında yeniden çıkış yakalamak için İtalya ekibi Roma'yı Old Trafford'da ağırlayacak. Peki, Manchester United-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele canlı nasıl izlenir? İşte ayrıntılar...

Manchester United-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United-Roma maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının 4. haftasına sahne olacak karşılaşma, İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United ile Roma arasındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İngiltere'de yerel saatle 20.00'de ilk düdüğün çalacağı müsabaka, Şampiyonlar Ligi'nin salı akşamı programında yer alıyor.

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Manchester United-Roma maçı, Türkiye'de tabii Spor 4 üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla mücadeleyi takip edebilecek.

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MANCHESTER UNITED VE ROMA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayarak 3 puan topladı. İngiliz ekibi, Sabah'ı 4-0 yenerken Atletico Madrid'e 2-0 ve Como'ya 4-1 kaybetti.

Roma ise ilk üç maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 4 puana ulaştı. İtalyan temsilcisi, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, Real Madrid'e 4-3 yenildi ve Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup etti.

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Patrick Dorgu'nun takımla çalışmalara dönmesine rağmen Roma karşısında forma giymeyeceğini açıkladı. Como maçında Avrupa cezasını çeken Leny Yoro ise bu karşılaşmada görev alabilecek durumda.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini de maç öncesinde Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini ve Manu Kone'nin eksikliklerine dikkat çekti. İtalyan teknik adam, özellikle orta saha bölgesinde oyuncu seçeneklerinin azaldığını belirtti.

MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇLARINDA SON DURUM

İki takım, Avrupa kupalarında daha önce önemli karşılaşmalara imza attı. Son olarak 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde eşleşen Manchester United ile Roma arasındaki mücadeleler bol gollü geçti.

Manchester United, Old Trafford'daki ilk maçı 6-2 kazanırken Roma rövanşta 3-2 galip geldi. İngiltere temsilcisi, toplamda 8-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Manchester United-Roma mücadelesini İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek. UEFA'nın hakem atamasına göre karşılaşmada VAR görevini Carlos del Cerro Grande üstlenecek. Yardımcı hakemler ise Guadalupe Porras Ayuso ve Diego Barbero olacak.

Karşılaşmanın ardından Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sporting CP'ye konuk olacak. Roma ise aynı haftada Paris Saint-Germain deplasmanına çıkacak. Her iki mücadele de 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak.

A #UCL night at Old Trafford awaits 🏟️✨ https://t.co/fDqV54kujl — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2026

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