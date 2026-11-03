Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 enflasyon verilerinin ardından kasım ayında konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek zam oranı da netleşti. TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre belirlenen kira artış oranı yüzde 31,23 oldu. Böylece kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek yasal artış tavanı belli oldu. Ekim ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 artış gösterdi. Kira artışında ise yıllık enflasyon değil, TÜFE'nin on iki aylık ortalaması esas alınıyor. Bu kapsamda kasım ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde yüzde 31,23'lük oran dikkate alınacak.

TÜİK KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

TÜİK'in Ekim 2026 verilerine göre TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişimi yüzde 31,23 olarak gerçekleşti. Bu oran, kasım ayında yenilenecek konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami artış oranını gösteriyor.

Kira artışında esas alınan oran ile yıllık enflasyon birbirinden farklıdır. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak açıklanırken kira artış hesabında kullanılan on iki aylık ortalama yüzde 31,23 oldu.

KİRAYA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için TÜFE'nin on iki aylık ortalaması olan yüzde 31,23, yasal üst sınır olarak uygulanacak. Ev sahibi ve kiracı bu oranın altında bir artışta anlaşabilir. Ancak konut ve çatılı iş yeri kiralarında yasal sınırın üzerinde artış yapılamaz.

20 BİN TL, 25 BİN TL VE 30 BİN TL KİRAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yüzde 31,23'lük artış oranı üzerinden örnek kira hesaplamaları şöyle:

20.000 TL kira: 6.246 TL zam, yeni kira 26.246 TL

25.000 TL kira: 7.807,50 TL zam, yeni kira 32.807,50 TL

30.000 TL kira: 9.369 TL zam, yeni kira 39.369 TL

35.000 TL kira: 10.930,50 TL zam, yeni kira 45.930,50 TL

40.000 TL kira: 12.492 TL zam, yeni kira 52.492 TL

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış tutarını bulmak için mevcut kira bedeli, yüzde 31,23 ile çarpılır. Elde edilen tutar mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli hesaplanır.

Örneğin mevcut kira bedeli 20 bin TL olan bir konut için yüzde 31,23 oranında artış hesaplandığında zam tutarı 6 bin 246 TL olur. Yeni kira bedeli ise 26 bin 246 TL'ye yükselir.

EV SAHİBİ YÜZDE 31,23'TEN FAZLA ZAM YAPABİLİR Mİ?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında, genel kural olarak yasal artış sınırı aşılamaz. Beş yılı aşan kira ilişkilerinde kira bedelinin belirlenmesine ilişkin özel hükümler saklıdır.

YÜZDE 31,23 KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli 1,3123 ile çarpılarak yüzde 31,23 artış uygulanmış yeni kira tutarı bulunur.