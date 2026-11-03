Kira zammı hesaplama işlemi, kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde geçerli olan TÜFE'nin on iki aylık ortalaması dikkate alınarak yapılıyor. Kasım 2026 kira artış oranı yüzde 31,23 olarak açıklandı. Buna göre sözleşmesi kasım ayında yenilenecek kiracılar, mevcut kira bedellerine en fazla yüzde 31,23 oranında artış uygulayabilecek. Kira artışını hesaplamak isteyen vatandaşlar, mevcut kira bedelini açıklanan artış oranıyla çarparak zam tutarını bulabiliyor. Elde edilen zam miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli hesaplanıyor. Peki, 20 bin TL, 25 bin TL ve 30 bin TL kira ödeyenler ne kadar zam yapacak? İşte kira zammı hesaplama formülü ve örnekler...

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Kira artış tutarını hesaplamak için mevcut kira bedeli, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasına göre belirlenen oranla çarpılır. Bulunan zam tutarı mevcut kira bedeline eklenir.

Kira artış hesaplama formülü:

Zam tutarı = Mevcut kira × Kira artış oranı / 100

Yeni kira bedeli = Mevcut kira + Zam tutarı

Kasım 2026 için yüzde 31,23 oranı üzerinden hesaplama yapılırken mevcut kira bedeli 1,3123 ile çarpılır.

20 BİN TL KİRAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Mevcut kira bedeli 20 bin TL olan bir konutta yüzde 31,23 artış uygulanması halinde zam tutarı 6 bin 246 TL olacak. Yeni kira bedeli ise 26 bin 246 TL olarak hesaplanacak.

25 BİN TL KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

25 bin TL kira ödeyen bir kiracının yüzde 31,23'lük artış oranına göre zam tutarı 7 bin 807,50 TL olacak. Yeni kira bedeli 32 bin 807,50 TL'ye yükselecek.

30 BİN TL KİRANIN YENİ TUTARI NE KADAR?

Mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta yüzde 31,23 zam uygulandığında artış tutarı 9 bin 369 TL olacak. Böylece yeni kira bedeli 39 bin 369 TL olarak hesaplanacak.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Kasım 2026 için yüzde 31,23 oranına göre örnek kira hesaplamaları şöyle:

10.000 TL kira: 13.123 TL

15.000 TL kira: 19.684,50 TL

20.000 TL kira: 26.246 TL

25.000 TL kira: 32.807,50 TL

30.000 TL kira: 39.369 TL

35.000 TL kira: 45.930,50 TL

40.000 TL kira: 52.492 TL

50.000 TL kira: 65.615 TL

KİRA ZAMMI HESAPLARKEN HANGİ ORAN DİKKATE ALINIR?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artışı hesaplanırken TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınıyor. Yıllık enflasyon veya aylık enflasyon oranı doğrudan kira artış oranı olarak kullanılmıyor.

Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yenilenen kira döneminde uygulanacak artış, bir önceki kira yılındaki TÜFE'nin on iki aylık ortalamasını aşamıyor. Sözleşmede daha düşük bir artış oranı kararlaştırılmışsa sözleşmedeki oran uygulanıyor. Beş yılı aşan kira ilişkilerinde ise kira bedelinin belirlenmesine yönelik özel hükümler bulunuyor.