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Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman? UEFA fikstüründe tarih belli

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların sıradaki rakibi İngiltere temsilcisi Aston Villa olacak. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 23:28
Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman? UEFA fikstüründe tarih belli

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Avrupa'daki bir sonraki rakibi İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa olacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yeniden taraftarı önünde sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı hangi gün, nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini İstanbul'daki RAMS Park'ta konuk edecek.

UEFA ve Galatasaray'ın resmî fikstürüne göre mücadele, lig aşamasının beşinci haftasında gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart'ın ardından Aston Villa karşısında da taraftarı önünde galibiyet arayacak.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşması, Türkiye'deki yayın rehberlerinde TRT 1 kanalının programında yer alıyor. Spor Ekranı'nın 24 Kasım tarihli maç listesinde karşılaşmanın saat 20.45'te TRT 1'den canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda Türkiye'deki yayın hakları TRT'de bulunuyor. Ancak karşılaşmaya ilişkin TRT'nin doğrudan yayımladığı kesin kanal duyurusu henüz doğrulanmadı.

GALATASARAY STUTTGART'I DEVİRDİ!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Stuttgart'ı RAMS Park'ta 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti. Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından Stuttgart'ı da yenmeyi başaran Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi'nde üst üste ikinci kez kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

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