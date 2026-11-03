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Anasayfa Haberler Feyenoord-Inter maçı ne zaman, hangi kanalda? ŞL CANLI TAKİP

Feyenoord-Inter maçı ne zaman, hangi kanalda? ŞL CANLI TAKİP

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Feyenoord, Inter'i konuk ediyor. İlk üç maç sonunda aynı puanda bulunan iki ekip, Rotterdam'da kritik bir mücadeleye çıkacak. Maçın ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve diğer detaylar belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 22:54
Feyenoord-Inter maçı ne zaman, hangi kanalda? ŞL CANLI TAKİP

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında İtalya'nın köklü ekiplerinden Inter'i ağırlıyor. İlk üç maçında bir galibiyet ve iki mağlubiyet alan iki takım, Rotterdam'dan üç puanla ayrılmak istiyor. Peki, Feyenoord-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Feyenoord-Inter hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç nereden izlenir ve hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

Feyenoord-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FEYENOORD-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Feyenoord ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Hollanda temsilcisi, lig aşamasındaki dördüncü maçına kendi taraftarı önünde çıkacak.

FEYENOORD-INTER MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Inter mücadelesi, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Rotterdam'da yerel saat 21.00'i gösterdiğinde iki ekip sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Feyenoord-Inter karşılaşması, tabii Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

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FEYENOORD-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu ev sahipliği yapacak. Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ikinci iç saha maçında Inter'i konuk edecek.

FEYENOORD-INTER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Feyenoord ile Inter arasındaki karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenirken VAR görevini Tomasz Kwiatkowski yapacak.

FEYENOORD-INTER MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

İki ekip de Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları ilk üç karşılaşmada birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı. Inter, üç puan ve eksi bir averajla 20. sırada bulunurken Feyenoord, aynı puan ve eksi dört averajla 26. sırada yer alıyor.

FEYENOORD-INTER DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Feyenoord ile Inter, geçmişte iki farklı Avrupa kupası eşleşmesinde toplam dört kez karşı karşıya geldi. 2001-2002 sezonundaki UEFA Kupası yarı finalinde Feyenoord turu geçen taraf olurken 2024-2025 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maçı da kazanan Inter üst tura yükseldi.

Feyenoord, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek galibiyetini 14 Ekim'de sahasında Como'yu 3-2 mağlup ederek elde etti. Hollanda temsilcisi, Barcelona'ya 5-1 ve Real Betis'e 1-0 kaybettiği karşılaşmaların ardından Inter karşısında yeniden galibiyet arayacak.

Inter ise Avrupa'daki ilk iki karşılaşmasında Real Madrid'e 2-1 ve Club Brugge'e 4-3 mağlup oldu. İtalyan ekibi, üçüncü haftada Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı ve Rotterdam deplasmanına üç puanla geldi.

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