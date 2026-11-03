Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmî anlaşma duyurusuyla yeni bir aşamaya geçti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük görevi için 46 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya vardığını KAP'a bildirmesinin ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşmasına çevrildi. Daha önce takımın başında Dirk Kuyt'ın bulunması planlanırken yeni gelişmeyle birlikte kulübe tercihi gündeme geldi. Peki, Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak mı, yoksa Dirk Kuyt mı görev yapacak? İşte ayrıntılar...

EMRE BELÖZOĞLU LIVERPOOL MAÇINDA OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük anlaşmasını duyurmasının ardından yeni çalıştırıcının Liverpool maçında takımın başında bulunması ihtimali öne çıktı. A Spor'un haberine göre Belözoğlu'nun sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ancak bu bilgiye ilişkin Fenerbahçe'nin maça özel teknik heyet görevlendirmesi veya UEFA'nın resmî maç listesi henüz bağımsız olarak doğrulanamadı. Bu nedenle Belözoğlu'nun Liverpool maçında takımın başında olacağı yönündeki haberler bulunsa da kulübedeki görevi kesinleşmiş bilgi olarak sunulamıyor.

EMRE BELÖZOĞLU LIVERPOOL MAÇINDA KULÜBEDE OLACAK MI?

A Spor'un aktardığı bilgilere göre Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmasının ardından Liverpool karşılaşmasında takımın başında bulunmak istediğini yönetime iletti.

Bununla birlikte bir teknik direktörün kulübede görev yapabilmesi için maç öncesindeki resmî görevlendirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Belözoğlu'nun UEFA maç listesinde teknik direktör olarak yer alıp almayacağına ilişkin kesin kayıt doğrulanmadığından nihai durum maç öncesinde netleşecek.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında geride kalan üç maçta topladığı 2 puanın ardından İngiliz temsilcisi karşısında ilk galibiyetini arayacak.