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Deniz Undav kimdir? Hayatı ve futbol kariyeri

Deniz Undav, Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz ile yaşadığı belirtilen tartışmanın ardından gündeme geldi. Stuttgart'ın golcüsünün yaşı, doğum yeri, aile kökeni ve millî takım tercihi merak konusu oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:16 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 22:35
Deniz Undav kimdir? Hayatı ve futbol kariyeri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasında Deniz Undav dikkat çeken isimlerden biri oldu. Alman ekibinin golcüsü, Barış Alper Yılmaz ile yaşadığı belirtilen tartışmayla gündeme gelirken futbolcunun hayatı da merak edildi. Peki, Deniz Ündav kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Deniz Ündav Türk mü, hangi millî takımda oynuyor? İşte Stuttgart'ın yıldız futbolcusunun hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler...

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav , 19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Varel kentinde dünyaya geldi. Türk vatandaşlığı da bulunan futbolcu, Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giyiyor.

Santrafor mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 1,79 metre boyunda. Almanya'nın alt liglerinde başlayan kariyerinde Belçika ve İngiltere'de de oynayan Undav, Almanya A Millî Takımı'na kadar yükseldi.

DENİZ UNDAV ASLEN NERELİ?

Deniz Undav Almanya'da doğmasına rağmen ailesinin Türkiye ve Suriye ile bağlantısı bulunuyor. Alman kamu yayıncısı WDR'nin aktardığına göre futbolcunun babası Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden, annesi ise Suriye kökenli.

Kürt ve Ezidi kökenli bir aileden gelen Undav, çocukluk yıllarını Almanya'da geçirdi. Ailesinin göç geçmişi ve babasının hayatındaki rolü, futbolcunun daha önce verdiği röportajlarda da yer aldı.

DENİZ UNDAV KAÇ YAŞINDA?

19 Temmuz 1996 doğumlu Deniz Undav, 3 Kasım 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Almanya'nın Varel kentinde doğan futbolcu, profesyonel kariyerinin önemli bölümünü Avrupa'nın farklı liglerinde geçirdi.

DENİZ UNDAV TÜRK MÜ, HANGİ MİLLÎ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Undav, Almanya ve Türkiye vatandaşlığına sahip bir futbolcu. Ailesinin Türkiye bağlantısı bulunmasına rağmen millî takım tercihini Almanya'dan yana kullandı.

2024 yılında Almanya A Millî Takımı'nda oynamaya başlayan golcü, 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Alman Futbol Federasyonu kayıtlarında Ündav'ın 13 A millî maçta forma giydiği görülüyor.

DENİZ UNDAV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Deniz Ündav, TSV Havelse, Eintracht Braunschweig II ve SV Meppen gibi takımlarda forma giydi. Ardından Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'e transfer olarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Belçika'daki performansının ardından Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a giden futbolcu, 2023 yılında Stuttgart'a katıldı. Alman ekibindeki performansıyla öne çıkan Ündav'ın sözleşmesi Haziran 2026'da 2029 yılına kadar uzatıldı.

DENİZ UNDAV'IN STUTTGART PERFORMANSI

Deniz Undav, Stuttgart formasıyla 2025-2026 sezonunda bütün kulvarlarda 46 karşılaşmaya çıktı. Alman kulübünün resmî verilerine göre bu maçlarda 25 gol atan deneyimli forvet, 14 asist yaptı.

2026-2027 sezonunda da Stuttgart kadrosunda yer alan Ündav, Ağustos 2026'da takım kaptanlığı görevine getirildi. Daha önce Atakan Karazor'un üstlendiği kaptanlık görevini devralan futbolcu, Alman ekibinin hücum hattındaki önemli isimleri arasında bulunuyor.

DENİZ UNDAV İLE BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN TARTIŞTI?

3 Kasım 2026 Salı günü oynanan Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasında Deniz Undav ile Barış Alper Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Gerginlik sonrasında her iki futbolcuya da sarı kart çıktı.

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