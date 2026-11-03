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CANLI | Villarreal-PSG maçı nereden izlenir, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal-PSG maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İspanya'da futbolseverleri önemli bir buluşmaya hazırlıyor. Peki Villarreal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir, takımlarda kimler eksik? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 22:54
CANLI | Villarreal-PSG maçı nereden izlenir, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun 4. haftasında Villarreal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. İspanyol temsilcisi, taraftarı önünde Avrupa arenasındaki ikinci galibiyetini hedeflerken Fransız ekibi üç maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Villarreal-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Villarreal-PSG maçı nereden izlenir, muhtemel 11'lerde kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar...

Villarreal-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

VILLARREAL-PSG MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal-PSG maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA'nın resmî fikstürüne göre iki takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında karşılaşacak.

Villarreal, ilk üç maçında bir galibiyet ve iki mağlubiyet alırken PSG, organizasyonda çıktığı üç mücadeleyi de kazandı. İspanyol temsilcisi sahasında puan arayacak, konuk takım ise galibiyet serisini devam ettirmeye çalışacak.

VILLARREAL-PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Villarreal ile PSG arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşmaya İspanya'nın Villarreal kentinde bulunan Estadio de la Cerámica ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sahasında oynadığı ilk karşılaşmada Napoli'yi 3-1 mağlup etmişti. PSG karşısında alınacak olumlu bir sonuç, Villarreal'in lig aşamasındaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.

VILLARREAL-PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Villarreal-PSG maçı, Türkiye'de tabii platformundan canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını takip etmek isteyenler, tabii'nin resmî dijital platformu üzerinden müsabakaya erişebilecek.

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VILLARREAL-PSG MUHTEMEL 11'LERİ

UEFA'nın 2 Kasım'da yayımladığı maç öncesi kadro tahminlerinde iki takımın olası ilk 11'leri paylaşıldı. Teknik ekiplerin son değerlendirmeleriyle değişebilecek bu isimler henüz resmî maç kadrosu niteliği taşımıyor.

Villarreal muhtemel 11: Gulácsi, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Saliba, Gueye, Santi Comesaña, Buchanan, Moleiro, Mikautadze.

PSG muhtemel 11: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernández, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Akliouche, Ferran Torres, Doué.

VILLARREAL-PSG MAÇINDA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

UEFA'nın maç öncesi kadro raporuna göre Villarreal'de Gerard Moreno kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor. Ilías Akhomach, Alassane Diatta ve Juan Foyth'un durumları ise maç öncesi değerlendirmeye bağlı.

PSG'de Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos ve Nuno Mendes sakatlıkları nedeniyle kadroda beklenmiyor. UEFA'nın muhtemel kadro raporunda Fransız ekibi için ayrıca şüpheli oyuncu bildirilmedi.

VILLARREAL VE PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Villarreal, organizasyondaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 3-2 kaybetti. Ardından Napoli'yi 3-1 mağlup eden İspanyol ekibi, Liverpool deplasmanından 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı. Villarreal böylece üç maçta 3 puan toplarken 8 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.

PSG ise Slovan Bratislava'yı 6-1, Manchester City'yi 4-2 ve Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Luis Enrique'nin öğrencileri üç galibiyetle 9 puana ulaşırken rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

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