UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı LASK Linz-Slovan Bratislava karşılaşmasıyla devam ediyor. Avusturya temsilcisi LASK Linz, Sporting CP deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından sahasında bir kez daha kazanmayı hedefliyor. İlk üç maçından puan çıkaramayan Slovan Bratislava ise kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Peki, LASK Linz-Slovan Bratislava maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

LASK Linz-Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

LASK LINZ-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz ile Slovan Bratislava arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, 2026-2027 sezonu lig aşamasının dördüncü haftasında gerçekleştirilecek.

LASK LINZ-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'da oynanacak LASK Linz-Slovan Bratislava maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Linz kentindeki karşılaşmanın yerel başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı.

LASK LINZ-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Slovan Bratislava karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 6 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmaya Avusturya'nın Linz kentindeki Oberösterreich Arena ev sahipliği yapacak. UEFA'nın resmî maç merkezinde de müsabakanın oynanacağı stat Oberösterreich Arena olarak belirtiliyor.

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LASK LINZ-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA, karşılaşmanın hakemi olarak Litvanyalı Donatas Rumšas'ı görevlendirdi. Rumšas'ın yardımcılıklarını Aleksandr Radiuš ve Dovydas Sužiedėlis yapacak. VAR görevini ise Ivan Bebek üstlenecek.

LASK LINZ VE SLOVAN BRATISLAVA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

LASK Linz, lig aşamasındaki ilk maçında AEK'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında Liverpool'a 6-3 mağlup oldu. Üçüncü haftada Sporting CP'yi deplasmanda 3-2 yenerek ilk galibiyetini alan Avusturya ekibi, üç karşılaşma sonunda 3 puana ulaştı.

Slovan Bratislava ise Paris Saint-Germain'e 6-1, Stuttgart'a 3-0 ve Roma'ya 4-0 yenildi. Slovakya temsilcisi, üç hafta sonunda henüz puan elde edemedi ve kalesinde 13 gol gördü.

LASK LINZ İLE SLOVAN BRATISLAVA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

UEFA verilerine göre LASK Linz ile Slovan Bratislava, Avrupa kupalarında ilk kez bir resmî maçta karşılaşacak. LASK Linz'in Slovakya temsilcilerine karşı önceki Avrupa kupası deneyiminde ise 2020-2021 sezonunda DAC Dunajská Streda karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet bulunuyor.

LASK Linz, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç maçta da kalesinde ilk golü gören taraf oldu. Avusturya temsilcisi, Sporting CP karşısında elde ettiği galibiyetle Şampiyonlar Ligi ana turnuvasındaki ilk zaferini yaşadı. Bu karşılaşmada alınacak sonuç, LASK Linz'in eleme turuna katılma hedefi açısından önem taşıyor.

Slovan Bratislava ise Şampiyonlar Ligi ana aşamasında çıktığı son 11 maçın tamamını kaybetti. Slovakya ekibi, Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonundaki bu seriye son vermeye çalışacak. LASK Linz karşısında alınacak puan veya puanlar, Slovan Bratislava'nın lig aşamasındaki ilk puanları olacak.

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