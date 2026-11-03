CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Bodo Glimt-Lille maçı nasıl izlenir, hangi kanalda? tabii yayın detayları

Bodo Glimt-Lille maçı nasıl izlenir, hangi kanalda? tabii yayın detayları

Bodo/Glimt-Lille maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi heyecanı Norveç'e taşınıyor. Karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç nereden izlenir, canlı takip nasıl yapılır? Ev sahibinin iç saha serisi ve Lille'in puan arayışı dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:17 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 22:54
Bodo Glimt-Lille maçı nasıl izlenir, hangi kanalda? tabii yayın detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda 4. hafta heyecanı Bodo/Glimt-Lille maçıyla devam ediyor. Norveç temsilcisi, kendi sahasında yakaladığı başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek isterken Fransa ekibi Lille ise Avrupa'daki ilk puanlarının peşinde olacak. Peki, Bodo/Glimt-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir, canlı yayın ve canlı takip bilgileri neler? İşte ayrıntılar...

Bodo/Glimt-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Bodo/Glimt-Lille maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında gerçekleştirilecek.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in ev sahipliğindeki mücadele, Bodø şehrinde bulunan Aspmyra Stadı'nda yapılacak. İki ekip, UEFA organizasyonlarında tarihlerinin ilk resmî karşılaşmasına çıkacak.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt ile Lille arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA'nın maç programında müsabakanın başlangıç saati Orta Avrupa saatiyle 21.00 olarak yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde aynı gün oynanacak akşam seansının karşılaşmalarından biri olan mücadeleyi Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Luciano Maia ve Hugo Marques olacak.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bodo/Glimt-Lille maçı, Türkiye'de tabii Spor 5 üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayarak 3 puan topladı. Norveç ekibi, Bayern Münih deplasmanında 5-0 kaybettikten sonra Borussia Dortmund'u sahasında 1-0 mağlup etti. Son maçında ise Napoli deplasmanından 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

Lille, organizasyondaki ilk üç maçından puan çıkaramadı. Fransız temsilcisi Real Betis'e 3-2, Arsenal'e 3-0 ve Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Konuk ekip, Norveç deplasmanında ilk galibiyetini ve ilk puanlarını elde etmek için mücadele edecek.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇINDA İÇ SAHA PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

UEFA verilerine göre Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi ana aşamasındaki son dört iç saha maçını kazandı. Norveç ekibi bu süreçte Manchester City, Inter, Sporting CP ve Borussia Dortmund karşısında galibiyet elde etti.

Lille ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 karşılaşmasında kalesini gole kapatamadı. Fransız ekibi, Norveç'te hem savunmadaki sorunlarını aşmayı hem de turnuvadaki olumsuz gidişatını değiştirmeyi hedefliyor.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! Ülke puanımız...
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Batrakov Almanları yıktı! Galatasaray Stuttgart'ı 2-0 yendi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de!
İşte G.Saray'ın kalan maçları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de! Emre Belözoğlu, F.Bahçe'de! 22:08
Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi! Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi! 21:58
G.Saray-Stuttgart maçında ortalık karıştı! G.Saray-Stuttgart maçında ortalık karıştı! 21:56
Batrakov Avrupa'da bambaşka! Batrakov Avrupa'da bambaşka! 21:23
RAMS Park'ta goller art arda geldi! RAMS Park'ta goller art arda geldi! 21:18
G.Saray kalesinde büyük tehlike! G.Saray kalesinde büyük tehlike! 21:13
Daha Eski
RAMS Park'ta Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşu RAMS Park'ta Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşu 21:03
G.Saray tribünleri Filistin'i unutmadı! G.Saray tribünleri Filistin'i unutmadı! 20:54
"Türkiye'de oldukça zorlu bir atmosfer oluyor!" "Türkiye'de oldukça zorlu bir atmosfer oluyor!" 19:46
Barış Göktürk'ten istifa iddialarına dair açıklama! Barış Göktürk'ten istifa iddialarına dair açıklama! 19:44
Jesus de Miguel kimdir? Hayatına dair merak edilenler Jesus de Miguel kimdir? Hayatına dair merak edilenler 19:18
Okan Buruk: Top bize geçtiğinde... Okan Buruk: Top bize geçtiğinde... 19:14