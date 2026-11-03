UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda 4. hafta heyecanı Bodo/Glimt-Lille maçıyla devam ediyor. Norveç temsilcisi, kendi sahasında yakaladığı başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek isterken Fransa ekibi Lille ise Avrupa'daki ilk puanlarının peşinde olacak. Peki, Bodo/Glimt-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir, canlı yayın ve canlı takip bilgileri neler? İşte ayrıntılar...

Bodo/Glimt-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Bodo/Glimt-Lille maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında gerçekleştirilecek.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in ev sahipliğindeki mücadele, Bodø şehrinde bulunan Aspmyra Stadı'nda yapılacak. İki ekip, UEFA organizasyonlarında tarihlerinin ilk resmî karşılaşmasına çıkacak.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt ile Lille arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA'nın maç programında müsabakanın başlangıç saati Orta Avrupa saatiyle 21.00 olarak yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde aynı gün oynanacak akşam seansının karşılaşmalarından biri olan mücadeleyi Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Luciano Maia ve Hugo Marques olacak.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bodo/Glimt-Lille maçı, Türkiye'de tabii Spor 5 üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayarak 3 puan topladı. Norveç ekibi, Bayern Münih deplasmanında 5-0 kaybettikten sonra Borussia Dortmund'u sahasında 1-0 mağlup etti. Son maçında ise Napoli deplasmanından 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

Lille, organizasyondaki ilk üç maçından puan çıkaramadı. Fransız temsilcisi Real Betis'e 3-2, Arsenal'e 3-0 ve Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Konuk ekip, Norveç deplasmanında ilk galibiyetini ve ilk puanlarını elde etmek için mücadele edecek.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇINDA İÇ SAHA PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

UEFA verilerine göre Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi ana aşamasındaki son dört iç saha maçını kazandı. Norveç ekibi bu süreçte Manchester City, Inter, Sporting CP ve Borussia Dortmund karşısında galibiyet elde etti.

Lille ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 karşılaşmasında kalesini gole kapatamadı. Fransız ekibi, Norveç'te hem savunmadaki sorunlarını aşmayı hem de turnuvadaki olumsuz gidişatını değiştirmeyi hedefliyor.

BODO/GLIMT-LILLE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI