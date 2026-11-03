Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geldiği mücadelede Atakan Karazor'un durumu gündeme geldi. 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Türk asıllı futbolcunun kariyeri ve kişisel bilgileri merak edildi. Peki, Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Atakan Karazor Galatasaray maçında neden oyundan çıktı, sakatlandı mı? Hangi takımda oynuyor? İşte ayrıntılar...

ATAKAN KARAZOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde dünyaya geldi. 3 Kasım 2026 itibarıyla 30 yaşında olan Türk asıllı futbolcu, Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'ın formasını giyiyor.

1,91 metre boyundaki Karazor, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapıyor. Savunma özellikleriyle öne çıkan futbolcu, gerektiğinde stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.

ATAKAN KARAZOR ASLEN NERELİ, TÜRK MÜ?

Atakan Karazor, Almanya'nın Essen kentinde doğdu ancak ailesi Türkiye kökenli. Hem Türk hem Alman vatandaşlığı bulunan futbolcu, millî takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

Karazor, Alman basınına verdiği röportajlarda büyükanne ve büyükbabasının işçi olarak Türkiye'den Almanya'ya göç ettiğini anlatmıştı. Babasının Almanya'da madencilik sektöründe çalıştığını belirten futbolcunun ailesinin Türkiye'de tam olarak hangi şehirden olduğu ise güvenilir birincil kaynaklarda doğrulanamadı.

ATAKAN KARAZOR GALATASARAY MAÇINDA NEDEN OYUNDAN ÇIKTI, SAKATLANDI MI?

Atakan Karazor, 3 Kasım 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasına Alman temsilcisinin ilk 11'inde başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun oyundan çıkma nedeni yaşadığı sakatlık oldu.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Atakan Karazor, futbol kariyerine Almanya'da başladı. Schwarz-Weiß Essen ve VfL Bochum altyapılarında yetişen orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund'un ikinci takımında da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde Borussia Dortmund II ve Holstein Kiel'de oynayan Karazor, 2019 yılında Stuttgart'a transfer oldu. Alman ekibinin 2020 yılında Bundesliga'ya yükselen kadrosunda yer aldı.

Karazor'un futbolculuk kariyerindeki takımları:

- Schwarz-Weiß Essen (altyapı)

- VfL Bochum (altyapı)

- Borussia Dortmund II

- Holstein Kiel

- VfB Stuttgart

Stuttgart ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden futbolcu, Alman ekibiyle 2024-2025 sezonunda Almanya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

ATAKAN KARAZOR TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI MI?

Atakan Karazor, Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın formasını giydi. Almanya'da doğup büyüyen futbolcu, iki ülkenin vatandaşlığına sahip olmasına rağmen millî takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Karazor, 15 Kasım 2025 tarihinde oynanan Türkiye-Bulgaristan maçında A Millî Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Ardından İspanya karşılaşmasında da görev aldı.