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Anasayfa Haberler Arda Güler sakat mı? Real Madrid AEK maçı kadrosunda yok!

Arda Güler sakat mı? Real Madrid AEK maçı kadrosunda yok!

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Arda Güler gelişmesi yaşandı. İspanyol ekibinin açıkladığı kamp kadrosunda milli futbolcunun bulunmaması dikkat çekti. Peki, Arda Güler AEK maçında neden yok, sakat mı yoksa cezalı mı? Genç yıldızın durumu hakkında farklı bilgiler gündeme geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:52
Arda Güler sakat mı? Real Madrid AEK maçı kadrosunda yok!

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında AEK Atina ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Arda Güler hakkında önemli bir karar alındı. İspanyol ekibinin 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele için açıkladığı kamp kadrosunda 21 yaşındaki milli futbolcuya yer verilmedi. Arda'nın son antrenmanda takımdan ayrı çalışması sakatlık iddialarını gündeme getirirken İspanyol basınında dinlendirme kararı öne çıktı. Peki, Arda Güler AEK maçında neden yok? Sakat mı, cezalı mı, neden oynamayacak? İşte ayrıntılar...

ARDA GÜLER AEK MAÇINDA NEDEN YOK?

Real Madrid, 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı AEK Atina karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği listede Arda Güler ile Aurélien Tchouaméni yer almadı.

İspanyol gazetesi AS'nin 3 Kasım tarihli haberine göre Mourinho, yoğun maç programı nedeniyle iki oyuncuyu dinlendirme kararı aldı. Arda Güler'in Yunanistan deplasmanına götürülmemesi teknik heyetin tercihi olarak değerlendirilirken oyuncunun son dönemdeki fiziksel durumu da dikkate alındı.

ARDA GÜLER SAKAT MI, CEZALI MI?

Arda Güler'in AEK maçında oynayamamasının nedeni kart cezası değil. Milli futbolcu, teknik heyetin açıkladığı kamp kadrosuna dahil edilmediği için karşılaşmada görev yapamayacak.

Real Madrid, 3 Kasım'daki son antrenmanla ilgili resmî açıklamasında Arda Güler ve Tchouaméni'nin özel çalışma programı uyguladığını bildirdi.

REAL MADRID'İN AEK MAÇI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Real Madrid'in açıkladığı 23 kişilik AEK Atina kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Courtois, Lunin, Mestre.

Savunma: Militão, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva, Thiago, Sergio Martínez.

Forvet: Vinicius Junior, Endrick, Mbappé, Carlos Espí, Brahim Diaz, Yan Diomande.

Arda Güler ve Tchouaméni listede yer almazken Fede Valverde kadroya geri döndü. Real Madrid'in açıklamasına göre takım, AEK karşılaşması için Yunanistan'a hareket etti.

AEK-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AEK Atina ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Allwyn Arena'da oynanacak.

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