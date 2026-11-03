UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda gol krallığı yarışı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, lig etabının 4. haftasında Stuttgart karşısında kaydettiği iki golle turnuvadaki toplam gol sayısını 4'e yükseltti. Sarı-kırmızılı oyuncu, Avrupa'nın önemli golcüleriyle aynı sayıya ulaşarak zirveye ortak oldu. Peki, Aleksey Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attı, gol krallığında kaçıncı sırada? İşte güncel gol krallığı sıralaması ve Batrakov'un performansı...

BATRAKOV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda 4 gole ulaştı. Rus futbolcu, 3 Kasım Salı günü Stuttgart karşısında 12 ve 15. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak takımına önemli bir katkı sağladı.

Karşılaşma öncesinde 2 golü bulunan Batrakov, attığı gollerle turnuvanın en skorer futbolcuları arasına girdi. UEFA'nın güncellenen istatistiklerinde de Galatasaraylı oyuncunun gol sayısı 4 olarak kayıtlara geçti.

BATRAKOV GOL KRALLIĞINDA KAÇINCI SIRADA?

Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi gol krallığında 4 golle 1. sırayı paylaşıyor. Galatasaray'ın yıldızı; Erling Haaland, Harry Kane ve Serhou Guirassy gibi önemli golcülerle aynı sayıya ulaşarak zirve yarışına katıldı.

UEFA'nın 3 Kasım 2026 tarihli güncel istatistiklerinde Batrakov lider isimler arasında gösteriliyor. Bununla birlikte henüz gol sayısında rakiplerinin önüne geçmiş değil.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI 2026-2027

Aleksey Batrakov | Galatasaray | 4 gol Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 4 gol Luis Suarez | Sporting CP | 4 gol Ermedin Demirovic | Stuttgart | 4 gol Harry Kane | Bayern Münih | 4 gol Erling Haaland | Manchester City | 4 gol Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 gol

BATRAKOV STUTTGART MAÇINDA KAÇ GOL ATTI?

Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın Stuttgart'ı ağırladığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 15 dakika içerisinde iki kez gol sevinci yaşadı. Rus futbolcu 12. dakikada takımını öne geçirirken 15. dakikada yeniden sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.

Bu performansıyla turnuvadaki gol sayısını iki katına çıkaran Batrakov, gol krallığı yarışında önemli bir yükseliş kaydetti. Galatasaray'ın hücum hattındaki etkinliği, Rus yıldızın turnuvadaki bireysel performansına da yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının devam etmesi nedeniyle gol krallığı sıralamasında yeni değişiklikler yaşanabilir. Özellikle aynı gol sayısına sahip oyuncuların ilerleyen karşılaşmalardaki performansları, zirve yarışında belirleyici olacak.