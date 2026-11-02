Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katıldığı 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınava katılan binlerce aday, puanlarını öğrenebilmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte en çok araştırılan konuların başında ise "KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak?" sorusu geliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde sonuç tarihi açıklandı. Buna göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 1 Kasım 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. Kurum tarafından sonuçların ilan edildiğine ilişkin yeni bir duyuru yapılması halinde adaylar puanlarını sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçların açıklanacağı saat konusunda ise henüz resmî bir bilgilendirme bulunmuyor. Bu nedenle adayların ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adayların sonuçlarını öğrenmek için şu adımları izlemesi yeterli olacak:

ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın. T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi ilgili alanlara yazın. 2026-KPSS Ortaöğretim sonuç ekranını seçin. Sınav puanınızı ve sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.

Sonuçlar açıklandığında adaylar sınav puanlarına internet üzerinden erişebilecek. Sonuç belgesinin basılı olarak gönderilmesi beklenmiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adayların merak ettiği konulardan biri de sonuçların ÖSYM'nin ilan ettiği tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı. Ancak mevcut resmî takvimde sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin resmî bir duyuru bulunmuyor.

Bu nedenle adayların ÖSYM'nin güncel açıklamalarını esas alması gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yayılan ve resmî kaynaklara dayanmayan sonuç tarihi iddialarına itibar edilmemeli.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Lise mezunu adayların katıldığı sınavın ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını da yayımladı. Adaylar böylece sınavda yöneltilen soruları ve cevaplarını inceleme imkânı buldu.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların KPSS puanları belli olacak. Kamu kurumlarının personel alımlarına ilişkin tercih ve yerleştirme duyuruları ise ilgili kurumların ve ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzlar doğrultusunda takip edilecek.