CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler İnternet neden yavaş? Mobil veri neden çalışmıyor?

İnternet neden yavaş? Mobil veri neden çalışmıyor?

Telefonlarında hücresel veri açık olmasına rağmen internete bağlanamayan kullanıcılar, “İnternet mi çöktü?” sorusuna yanıt arıyor. İşte mobil internet sorunlarının olası nedenleri ve son şikâyetlerde öne çıkanlar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 14:23
İnternet neden yavaş? Mobil veri neden çalışmıyor?

Akıllı telefonlarında hücresel veriyi açmasına rağmen internet sitelerine erişemeyen kullanıcılar, bağlantı sorunlarının nedenini araştırıyor. Özellikle mobil veri açık olduğu halde sayfaların yüklenmemesi, uygulamaların bağlantı kuramaması ve internet hızının belirgin şekilde düşmesi, "İnternet neden yavaş?", "İnternet mi çöktü?" ve "Mobil veri neden çalışmıyor?" sorularını gündeme taşıyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde bütün mobil operatörleri etkileyen doğrulanmış bir kesintiye ilişkin yeterli veri bulunmuyor. Operatör bazlı bağımsız kesinti takip ekranlarında bildirimler olağan seviyelerde görünürken, kullanıcı şikâyetlerinde internet erişimi ve şebeke sorunları öne çıkıyor.

MOBİL İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı şikâyetlerinde ise internet bağlantısının kesilmesi, mobil şebekenin zayıflaması ve hizmete erişimde yaşanan aksaklıklar dikkat çekiyor. Dolayısıyla sorun yaşayan abonelerin operatör ve bölge bazında kontrol yapması önem taşıyor.

HÜCRESEL VERİ AÇIK AMA İNTERNET NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Telefonun ekranında 4G, LTE veya 5G simgesi görünmesine rağmen internet siteleri açılmayabilir. Bunun birden fazla nedeni bulunuyor:

  • Bölgesel baz istasyonu arızası: Bulunulan bölgedeki baz istasyonunda yaşanan teknik sorunlar mobil internet bağlantısını etkileyebilir.
  • Şebeke yoğunluğu: Aynı bölgede çok sayıda kişinin internete bağlanması hız düşüşüne veya bağlantı sorunlarına neden olabilir.
  • Mobil veri ayarları: Hücresel veri kapalı olabilir veya cihazın bağlantı ayarlarında sorun yaşanabilir.
  • APN ayarları: Erişim noktası adı olarak bilinen APN ayarlarının hatalı olması mobil internet bağlantısını engelleyebilir.
  • Paket veya kullanım sınırı: İnternet paketinin bitmesi ya da operatörün uyguladığı kullanım koşulları bağlantıyı etkileyebilir.
  • DNS veya uygulama kaynaklı sorunlar: Bazı durumlarda internet bağlantısı bulunmasına rağmen belirli sitelere erişilemeyebilir.

İNTERNET NEDEN YOK? MOBİL VERİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Hücresel veri açık olmasına rağmen hiçbir internet sitesine erişemeyen kullanıcılar şu adımları deneyebilir:

  1. Telefonun uçak modunu açıp yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra kapatın.
  2. Mobil veriyi kapatıp yeniden etkinleştirin.
  3. Telefonu yeniden başlatın.
  4. Şebeke modunun otomatik seçili olduğunu kontrol edin.
  5. Mobil internet paketinizin ve kullanım hakkınızın devam edip etmediğine bakın.
  6. Sorun devam ediyorsa operatörünüzün müşteri hizmetlerinden bölgesel arıza bilgisi alın.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Conceiçao sesleri!
F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
PKK Karaçok Dağı'ndan çekildi: Mahmur’a tel örgü... Kontrol Irak ve Peşmerge güçlerinde
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! Yönetimden şok hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Conceiçao sesleri! F.Bahçe'de Conceiçao sesleri! 17:07
Trabzonspor'un Freiburg mesaisi başladı! Trabzonspor'un Freiburg mesaisi başladı! 16:26
Lorient-Brest maçı detayları Lorient-Brest maçı detayları 16:21
Deportivo-Osasuna maçı detayları Deportivo-Osasuna maçı detayları 16:11
Atalanta-Parma maçı yayın bilgileri Atalanta-Parma maçı yayın bilgileri 15:58
F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında... F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında... 15:52
Daha Eski
Sassuolo-Fiorentina maçı yayın detayları Sassuolo-Fiorentina maçı yayın detayları 15:48
G.Saray, Stuttgart maçına hazır G.Saray, Stuttgart maçına hazır 15:37
Newcastle United-Everton maçı yayın detayları Newcastle United-Everton maçı yayın detayları 15:28
F.Bahçe'nin Liverpool mesaisi sürüyor! Greenwood... F.Bahçe'nin Liverpool mesaisi sürüyor! Greenwood... 14:49
Özbek’ten Stuttgart maçı öncesi takıma ziyaret Özbek’ten Stuttgart maçı öncesi takıma ziyaret 14:37
Özbek ile Buruk saha içinde görüştü! Özbek ile Buruk saha içinde görüştü! 14:34