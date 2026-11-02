Akıllı telefonlarında hücresel veriyi açmasına rağmen internet sitelerine erişemeyen kullanıcılar, bağlantı sorunlarının nedenini araştırıyor. Özellikle mobil veri açık olduğu halde sayfaların yüklenmemesi, uygulamaların bağlantı kuramaması ve internet hızının belirgin şekilde düşmesi, "İnternet neden yavaş?", "İnternet mi çöktü?" ve "Mobil veri neden çalışmıyor?" sorularını gündeme taşıyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde bütün mobil operatörleri etkileyen doğrulanmış bir kesintiye ilişkin yeterli veri bulunmuyor. Operatör bazlı bağımsız kesinti takip ekranlarında bildirimler olağan seviyelerde görünürken, kullanıcı şikâyetlerinde internet erişimi ve şebeke sorunları öne çıkıyor.

MOBİL İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı şikâyetlerinde ise internet bağlantısının kesilmesi, mobil şebekenin zayıflaması ve hizmete erişimde yaşanan aksaklıklar dikkat çekiyor. Dolayısıyla sorun yaşayan abonelerin operatör ve bölge bazında kontrol yapması önem taşıyor.

HÜCRESEL VERİ AÇIK AMA İNTERNET NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Telefonun ekranında 4G, LTE veya 5G simgesi görünmesine rağmen internet siteleri açılmayabilir. Bunun birden fazla nedeni bulunuyor:

Bölgesel baz istasyonu arızası: Bulunulan bölgedeki baz istasyonunda yaşanan teknik sorunlar mobil internet bağlantısını etkileyebilir.

Bulunulan bölgedeki baz istasyonunda yaşanan teknik sorunlar mobil internet bağlantısını etkileyebilir. Şebeke yoğunluğu: Aynı bölgede çok sayıda kişinin internete bağlanması hız düşüşüne veya bağlantı sorunlarına neden olabilir.

Aynı bölgede çok sayıda kişinin internete bağlanması hız düşüşüne veya bağlantı sorunlarına neden olabilir. Mobil veri ayarları: Hücresel veri kapalı olabilir veya cihazın bağlantı ayarlarında sorun yaşanabilir.

Hücresel veri kapalı olabilir veya cihazın bağlantı ayarlarında sorun yaşanabilir. APN ayarları: Erişim noktası adı olarak bilinen APN ayarlarının hatalı olması mobil internet bağlantısını engelleyebilir.

Erişim noktası adı olarak bilinen APN ayarlarının hatalı olması mobil internet bağlantısını engelleyebilir. Paket veya kullanım sınırı: İnternet paketinin bitmesi ya da operatörün uyguladığı kullanım koşulları bağlantıyı etkileyebilir.

İnternet paketinin bitmesi ya da operatörün uyguladığı kullanım koşulları bağlantıyı etkileyebilir. DNS veya uygulama kaynaklı sorunlar: Bazı durumlarda internet bağlantısı bulunmasına rağmen belirli sitelere erişilemeyebilir.

İNTERNET NEDEN YOK? MOBİL VERİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Hücresel veri açık olmasına rağmen hiçbir internet sitesine erişemeyen kullanıcılar şu adımları deneyebilir:

Telefonun uçak modunu açıp yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra kapatın. Mobil veriyi kapatıp yeniden etkinleştirin. Telefonu yeniden başlatın. Şebeke modunun otomatik seçili olduğunu kontrol edin. Mobil internet paketinizin ve kullanım hakkınızın devam edip etmediğine bakın. Sorun devam ediyorsa operatörünüzün müşteri hizmetlerinden bölgesel arıza bilgisi alın.