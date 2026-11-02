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Anasayfa Haberler Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım 2026 maç saatleri ve yayın kanalları

Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım 2026 maç saatleri ve yayın kanalları

Futbolseverler, 2 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Süper Lig'de Gençlerbirliği-Alanyaspor, 1. Lig'de Kayserispor-Muğlaspor karşı karşıya gelecek. Avrupa liglerinde de heyecan devam edecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 08:08 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 07:16
Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım 2026 maç saatleri ve yayın kanalları

2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak maçlar, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Trendyol 1. Lig'de ise Kayserispor ile Muğlaspor karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunda da yoğun bir maç takvimi bulunuyor. İtalya Serie A'da Sassuolo-Fiorentina ve Atalanta-Parma mücadeleleri oynanırken, İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Everton kozlarını paylaşacak. Fransa Ligue 1'de Lorient-Brest, Portekiz Ligi'nde ise Benfica-Alverca karşılaşmaları futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün kimin maçı var? 2 Kasım Pazartesi hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün öne çıkan maç programı…

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

Türkiye - Süper Lig

20:00 Gençlerbirliği vs. Corendon Alanyaspor

Türkiye - 1. Lig

20:00 Metro Holding Kayserispor vs. Muğlaspor

İngiltere - Premier Lig

23:00 Newcastle United FC vs. Everton FC

İspanya - LaLiga

23:00 Deportivo La Coruña vs. CA Osasuna

Fransa - Ligue 1

22:45 Lorient vs. Stade Brest 29

İtalya - Serie A

20:30 Sassuolo Calcio vs. ACF Fiorentina

22:45 Atalanta BC vs. Parma

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü Gençlerbirliği-Alanyaspor, Kayserispor-Muğlaspor, Sassuolo-Fiorentina, Atalanta-Parma ve Newcastle United-Everton gibi karşılaşmalar oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Alanyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Muğlaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin yayın akışında beIN SPORTS 2 yer alıyor.

NEWCASTLE UNITED-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'deki Newcastle United-Everton karşılaşması saat 23.00'te başlayacak.

BUGÜN AVRUPA LİGLERİNDE HANGİ MAÇLAR VAR?

Serie A'da Sassuolo-Fiorentina ve Atalanta-Parma; Premier Lig'de Newcastle United-Everton; Ligue 1'de Lorient-Brest; La Liga'da Deportivo La Coruña-Osasuna ve Portekiz Ligi'nde Benfica-Alverca maçları oynanacak.

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