2 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı, hafta sonunun ardından öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından eğitim öğretim faaliyetleri normal takviminde devam ederken bazı bölgelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel tatil kararları gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 2 Kasım Pazartesi günü için ülke genelinde planlanmış bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle valilikler tarafından ayrıca eğitime ara verme kararı alınmayan yerlerde okullarda dersler normal program doğrultusunda yapılacak.

İSTANBUL'DA 2 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre kentteki okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler, olası son dakika gelişmeleri için İstanbul Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün duyurularını takip edebilir.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam dokuz günlük ara tatil yapacak. Okullarda dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.