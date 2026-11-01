CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü koşuluyor. 42 kilometrelik ana yarış saat 09.00'da başlayacak, 15.20'de sona erecek. Tekerlekli sandalye, 15,5 kilometre ve Halk Koşusu kategorilerinin başlangıç saatleri de belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 11:44
İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

48. İstanbul Maratonu'nda binlerce sporcu farklı kategorilerde mücadele edecek. Yarış programını takip etmek isteyen vatandaşlar, "İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?", "Halk Koşusu ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 42 kilometre, 15,5 kilometre, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu başlangıç saatleri ile maratonun bitiş programı...

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenleniyor. Yarışların başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi olacak. Organizasyon kapsamında 42 kilometre maraton, 15,5 kilometre, Kurumsal Koşu, Halk Koşusu ve tekerlekli sandalye kategorilerinde start verilecek.

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul Maratonu'nda ilk start saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışıyla verilecek. 42 kilometrelik ana maratonun başlangıç saati ise 09.00 olarak açıklandı.

Yarış kategorilerine göre başlangıç saatleri şöyle:

  • 08.45: Tekerlekli Sandalye Yarışı
  • 09.00: 42K Maraton
  • 09.19: 15,5K birinci start
  • 09.38: 15,5K ikinci start
  • 10.05: 15,5K üçüncü start
  • 10.32: Kurumsal Koşu birinci start
  • 11.06: Kurumsal Koşu ikinci start
  • 11.40: Kurumsal Koşu üçüncü start
  • 12.14: Halk Koşusu

İstanbul Maratonu saat kaçta bitecek?

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik ana yarışı saat 15.20'de sona erecek. Yarışın finiş noktası Sultanahmet olacak. 15,5 kilometre koşusu ise saat 12.20'de Yenikapı'da tamamlanacak.

Organizasyonun yarış programında 42 kilometre şampiyonunun tahmini bitiş saati 11.10 olarak duyuruldu. Bu saat, tüm katılımcıların yarışı bitireceği zaman değil, şampiyonun tahmini finiş zamanıdır.

Halk Koşusu için zaman sınırı 1 saat 30 dakika olarak belirlendi. Parkurun tamamının araç trafiğine açılması ise saat 15.30'da planlandı.

HALK KOŞUSU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Maratonu kapsamındaki Halk Koşusu saat 12.14'te başlayacak. Katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden start alacak. Köprü geçişinin ardından Barbaros Bulvarı üzerinden sahile ulaşacak koşucular, Dolmabahçe'de yaklaşık 6,5 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Halk Koşusu için alana girişler Altunizade Köprüsü üzerinden yapılacak. Organizasyonun duyurusuna göre başlangıç alanına giriş için son saat 12.00 olacak. Katılımcıların belirtilen saatlere ve göğüs numarası kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.

İSTANBUL MARATONU YOLLAR SAAT KAÇTA TRAFİĞE AÇILACAK?

İstanbul Maratonu nedeniyle yarış güzergahında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon programına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, Avrasya Tüneli dahil tüm parkur ise saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak.

Köprünün saat 14.00'te, Avrasya Tüneli'nin saat 15.00'te yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Tüm parkurun araç trafiğine açılış saati ise 15.30 olarak duyuruldu.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"Geçen hafta küldü bu hafta duman!"
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Liverpool maçında olmayacak
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Türkiye'nin istikbal hamlesi! Bahçeli'den 5 ana ilkede "100 il ve 1000 ilçe" projesi: Terörsüz Türkiye'de yeni dönemin idari yapısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'a 4 dev talip birden!
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Liverpool maçında olmayacak F.Bahçe'de sakatlık şoku! Liverpool maçında olmayacak 11:20
Amedspor-Eyüpspor maçı bilgileri Amedspor-Eyüpspor maçı bilgileri 10:31
Meksika'da Hamilton rüzgarı! Meksika'da Hamilton rüzgarı! 10:30
Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! 10:13
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 09:44
Trabzonspor-Gaziantep FK maçı bilgileri Trabzonspor-Gaziantep FK maçı bilgileri 09:26
Daha Eski
Şok sözler: F.Bahçe havlu attı! Şok sözler: F.Bahçe havlu attı! 09:18
Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı bilgileri Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı bilgileri 09:11
"Geçen hafta küldü bu hafta duman!" "Geçen hafta küldü bu hafta duman!" 08:59
Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu Kasımpaşa-Beşiktaş rekabetinde 47. randevu 08:25
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:40
Barcelona gol oldu yağdı! Barcelona gol oldu yağdı! 01:39