48. İstanbul Maratonu'nda binlerce sporcu farklı kategorilerde mücadele edecek. Yarış programını takip etmek isteyen vatandaşlar, "İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?", "Halk Koşusu ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 42 kilometre, 15,5 kilometre, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu başlangıç saatleri ile maratonun bitiş programı...

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenleniyor. Yarışların başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi olacak. Organizasyon kapsamında 42 kilometre maraton, 15,5 kilometre, Kurumsal Koşu, Halk Koşusu ve tekerlekli sandalye kategorilerinde start verilecek.

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul Maratonu'nda ilk start saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışıyla verilecek. 42 kilometrelik ana maratonun başlangıç saati ise 09.00 olarak açıklandı.

Yarış kategorilerine göre başlangıç saatleri şöyle:

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarışı

Tekerlekli Sandalye Yarışı 09.00: 42K Maraton

42K Maraton 09.19: 15,5K birinci start

15,5K birinci start 09.38: 15,5K ikinci start

15,5K ikinci start 10.05: 15,5K üçüncü start

15,5K üçüncü start 10.32: Kurumsal Koşu birinci start

Kurumsal Koşu birinci start 11.06: Kurumsal Koşu ikinci start

Kurumsal Koşu ikinci start 11.40: Kurumsal Koşu üçüncü start

Kurumsal Koşu üçüncü start 12.14: Halk Koşusu

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik ana yarışı saat 15.20'de sona erecek. Yarışın finiş noktası Sultanahmet olacak. 15,5 kilometre koşusu ise saat 12.20'de Yenikapı'da tamamlanacak.

Organizasyonun yarış programında 42 kilometre şampiyonunun tahmini bitiş saati 11.10 olarak duyuruldu. Bu saat, tüm katılımcıların yarışı bitireceği zaman değil, şampiyonun tahmini finiş zamanıdır.

Halk Koşusu için zaman sınırı 1 saat 30 dakika olarak belirlendi. Parkurun tamamının araç trafiğine açılması ise saat 15.30'da planlandı.

HALK KOŞUSU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Maratonu kapsamındaki Halk Koşusu saat 12.14'te başlayacak. Katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden start alacak. Köprü geçişinin ardından Barbaros Bulvarı üzerinden sahile ulaşacak koşucular, Dolmabahçe'de yaklaşık 6,5 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Halk Koşusu için alana girişler Altunizade Köprüsü üzerinden yapılacak. Organizasyonun duyurusuna göre başlangıç alanına giriş için son saat 12.00 olacak. Katılımcıların belirtilen saatlere ve göğüs numarası kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.

İSTANBUL MARATONU YOLLAR SAAT KAÇTA TRAFİĞE AÇILACAK?

İstanbul Maratonu nedeniyle yarış güzergahında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon programına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, Avrasya Tüneli dahil tüm parkur ise saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak.

Köprünün saat 14.00'te, Avrasya Tüneli'nin saat 15.00'te yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Tüm parkurun araç trafiğine açılış saati ise 15.30 olarak duyuruldu.