Futbol, voleybol ve basketbolseverler, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programını araştırıyor. Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli mücadeleleri futbolseverleri beklerken voleybol ve basketbolda da dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de günün ilk maçında Amedspor, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da Trabzonspor ile Gaziantep FK ve Başakşehir ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Günün son Süper Lig mücadelesinde ise Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Voleybolda Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasındaki derbi, basketbolda ise Fenerbahçe Tarfin–TOFAŞ karşılaşması günün öne çıkan organizasyonları arasında bulunuyor.

1 KASIM BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Türkiye - Süper Lig

13:30 – Amedspor : Eyüpspor

16:00 – Trabzonspor : Gaziantep FK

16:00 – İstanbul Başakşehir : Samsunspor

19:00 – Kasımpaşa : Beşiktaş

Türkiye - 1. Lig

13:30 – Ekenler Beton Sivasspor : Boluspor

16:00 – Alagöz Holding Iğdır FK : Antalyaspor

16:00 – İstanbulspor : Mardin 1969 Spor

19:00 – Bodrum FK : Eminevim Ümraniyespor

İngiltere - Premier Lig

19:30 – Liverpool : Arsenal FC

İspanya - LaLiga

16:00 – Getafe : Sevilla

18:15 – Racing Santander : Real Madrid

20:30 – Elche CF : Valencia

23:00 – Athletic Bilbao : Real Sociedad San Sebastian

Almanya - Bundesliga

17:30 – Union Berlin : Köln

19:30 – Eintracht Frankfurt : Hamburger SV

Fransa - Ligue 1

17:00 – Strasbourg Alsace : Auxerre

19:15 – Olympique Lyon : Angers

19:15 – Paris FC : Monaco

22:45 – Marsilya : Toulouse FC

İtalya - Serie A

14:30 – Como 1907 : Venezia FC

17:00 – Frosinone Calcio : Torino FC

17:00 – Lazio Rome : Cagliari Calcio

20:00 – US Lecce : Genoa GFC

22:45 – Juventus Turin : SSC Napoli

BUGÜN SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de 1 Kasım Pazar günü dört karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesinde Amedspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Diyarbakır'daki mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Saat 16.00 seansında iki karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yı konuk ederken Başakşehir ise sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Pazar gününün Süper Lig programı Kasımpaşa–Beşiktaş maçıyla tamamlanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

AMEDSPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor ile Eyüpspor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacak. Mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki Süper Lig karşılaşması 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele Papara Park'ta oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Samsunspor, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın adresi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu olacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, günün son Süper Lig maçı olacak.

BUGÜN VOLEYBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?

1 Kasım Pazar günü voleybolda da önemli karşılaşmalar oynanacak. Vodafone Sultanlar Ligi programında Afyon Belediye Yüntaş–VakıfBank, Zeren Spor–Beşiktaş ve Eczacıbaşı–Manisa BBSK mücadeleleri bulunuyor.

Günün en dikkat çeken voleybol karşılaşması ise Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak. İki takım saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Basketbol Süper Ligi'nde 1 Kasım Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Esenler Erokspor ile Türk Telekom saat 13.00'te karşılaşırken Fenerbahçe Tarfin, saat 15.30'da TOFAŞ'ı konuk edecek.

Günün basketbol programı saat 18.00'de oynanacak Bursaspor Basketbol–Karşıyaka mücadelesiyle devam edecek.