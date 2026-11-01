Türkiye'de çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulması yasaklanırken, 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için de çeşitli güvenlik ve gizlilik kuralları getirildi. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi sosyal ağlarda yaş doğrulama dönemi başlıyor. Yeni hesap açmak isteyen kullanıcılar yaşlarını e-Devlet üzerinden oluşturulacak dijital belirteçle doğrulayacak. Mevcut hesaplar için ise 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi tanındı. Peki, 15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamaları kapsıyor? e-Devlet onayı nereden ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI RESMEN BAŞLADI!

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik", 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış kullanıcılar ise çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet kapsamında sosyal medya kullanabilecek.

Düzenleme yalnızca yeni hesapları değil, mevcut hesapları da kapsıyor. Ancak mevcut kullanıcılar için yaş doğrulama işlemlerini tamamlamaları amacıyla 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi tanındı.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALARI KAPSIYOR?

Yönetmelik, Türkiye'den erişilebilen ve mevzuattaki sosyal ağ sağlayıcı tanımına giren yerli ve yabancı platformları kapsıyor. Instagram, TikTok, Facebook, X ve YouTube gibi sosyal ağ hizmetleri düzenlemenin kapsamındaki başlıca platformlar arasında değerlendiriliyor.

Burada önemli ayrıntı, düzenlemenin telefondaki bütün uygulamaları kapsayan genel bir internet yasağı olmaması. Bir uygulamanın kapsamda olup olmadığı, mevzuattaki sosyal ağ sağlayıcı tanımına girip girmediğine göre belirleniyor. Bu nedenle her mesajlaşma uygulaması, oyun veya dijital hizmet için otomatik olarak aynı yasak geçerli kabul edilmemeli.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenlemede yaş gruplarına göre farklı uygulamalar bulunuyor:

15 yaşını doldurmamış çocuklar: Sosyal ağ hizmeti alamayacak ve yeni hesap açamayacak.

Sosyal ağ hizmeti alamayacak ve yeni hesap açamayacak. 15-17 yaş grubu: Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet kapsamında, ek güvenlik ve gizlilik önlemleriyle sosyal medya kullanabilecek.

Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet kapsamında, ek güvenlik ve gizlilik önlemleriyle sosyal medya kullanabilecek. 18 yaş ve üzeri kullanıcılar: Yaş doğrulamasının ardından yetişkin kullanıcı olarak hizmet alabilecek.

Yaş değerlendirmesinde kişinin 15 yaşını fiilen doldurmuş olması esas alınacak.

E-DEVLET SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMA ONAYI NEREDEN YAPILACAK?

Sosyal medya yaş doğrulama işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital yaş doğrulama belirteciyle gerçekleştirilecek. Kullanıcıların kimlik fotoğrafını doğrudan sosyal medya platformlarına göndermesi yerine, yaş sınırını karşılayıp karşılamadıklarını gösteren dijital bir doğrulama yöntemi kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, doğrulama sırasında kullanıcıların kimlik ve kişisel bilgilerinin sosyal ağ sağlayıcılarıyla paylaşılmayacağını, platformlara yalnızca ilgili yaş eşiklerinin karşılanıp karşılanmadığı bilgisinin iletileceğini bildirdi.

Yaş doğrulama işlemi için kullanılacak resmî adres: https://www.turkiye.gov.tr/

E-DEVLET YAŞ DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Yaş doğrulama sisteminin temel yöntemi açıklandı. Buna göre kullanıcılar e-Devlet üzerinden yaş doğrulama belirteci oluşturacak ve ilgili sosyal ağın resmî uygulamasında doğrulama işlemini tamamlayacak.

İşlemin genel çerçevesi şöyle:

e-Devlet'e giriş yapılacak: Kullanıcılar turkiye.gov.tr adresinden veya resmî e-Devlet mobil uygulamasından sisteme giriş yapacak. Yaş doğrulama hizmetine erişilecek: Siber Güvenlik Başkanlığının sunacağı yaş doğrulama belirteci oluşturma hizmeti kullanılacak. Yaş bilgisi doğrulanacak: Kullanıcının yaşı resmî kayıtlar üzerinden kontrol edilecek. Dijital belirteç oluşturulacak: Yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığını gösteren doğrulama belirteci üretilecek. Platformda doğrulama tamamlanacak: Oluşturulan belirteç, ilgili sosyal ağın resmî uygulamasındaki doğrulama alanında kullanılacak.

Önemli: Siber Güvenlik Başkanlığı, teknik işleyişe ve kullanıcıların izleyeceği adımlara ilişkin bilgilendirmelerin aşamalı olarak yapılacağını duyurdu. Bu nedenle e-Devlet'te henüz resmî olarak açıklanmamış bir menü veya işlem adımını kesinmiş gibi sunmamak gerekiyor.

MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILACAK MI?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut hesapların tamamı 1 Kasım'da kapatılmayacak. Hâlihazırda sosyal medya hesabı bulunan kullanıcılar için yaş doğrulama işlemlerini tamamlamaları amacıyla 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi bulunuyor.

Bu süre içerisinde platformlar yaş doğrulama süreçlerini uygulayacak. 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen kullanıcıların hesapları kapatılacak. Yeni hesap açılışlarında ise yaş doğrulaması zorunlu olacak.

15-18 YAŞ ARASI SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ?

Yönetmelik yalnızca 15 yaş altındaki çocuklara yönelik yasak içermiyor. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar için de özel güvenlik ve gizlilik önlemleri uygulanacak.

Bu kapsamda:

Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak.

Çocuk kullanıcılar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek.

Diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

Çocuk hesaplarından canlı yayın yapılmasına izin verilmeyecek.

Kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek.

Ebeveynlere hesap ayarlarını ve kullanım sürelerini kontrol etme imkânı sunulacak.

Ücretli işlemler ebeveyn kontrol araçlarıyla denetlenebilecek.

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMADA DOLANDIRICILIK UYARISI

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, yeni yaş doğrulama uygulamasını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada, işlemlerin yalnızca turkiye.gov.tr adresi veya resmî e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Sosyal medya, SMS veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen şüpheli bağlantılara tıklanmaması istendi.

Vatandaşların e-Devlet şifrelerini, SMS doğrulama kodlarını ve banka bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiği hatırlatıldı. Yaş doğrulama bahanesiyle ücret veya kart bilgisi isteyen kişi ve bağlantılara karşı dikkatli olunması gerekiyor.