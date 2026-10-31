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Anasayfa Haberler Kocaelispor - Rizespor maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Kocaelispor - Rizespor maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Peki, Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden canlı izlenir, şifresiz mi? Detaylar haberin devamında.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 09:41
Kocaelispor - Rizespor maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde kazanmak isterken Karadeniz temsilcisi de deplasmandan puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Peki, Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kocaelispor - Rizespor maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve merak edilen ayrıntılar…

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kocaelispor - Çaykur Rizespor karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, yayıncı kuruluşun resmî dijital yayın hizmetleri üzerinden de takip edilebilecek.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig'in 10. haftasındaki Kocaelispor - Çaykur Rizespor mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşma için doğrulanmış bir şifresiz yayın bulunmuyor.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak.

KOCAELİSPOR VE ÇAYKUR RİZESPOR'DA SON DURUM

Kocaelispor, sezonun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Ligde 7. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, son karşılaşmasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Bruno Petkovic, Tanguy Zoukrou ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Çaykur Rizespor ise 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 10 puan topladı. Ligde 13. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, son maçında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Recep Uçar'ın ekibi, Kocaeli deplasmanında yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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