Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk ediyor. Ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen iki takım, kritik mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyor. Ev sahibi Erzurumspor FK taraftar desteğini avantaja çevirmeye çalışırken, Arca Çorum FK deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nereden canlı izlenir, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Arca Çorum FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun resmî yayın platformlarından takip edebilecek.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalının yanı sıra yayın hakları kapsamında Digiturk ve TOD üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayını ücretli olacak. Şifresiz yayın bilgisi bulunmuyor.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Erzurumspor FK, kendi sahasında kazanarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

ERZURUMSPOR FK VE ARCA ÇORUM FK'NİN LİGDEKİ SON DURUMU

Erzurumspor FK, geride kalan 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 14 puanla 8. sırada yer alıyor. Son lig maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Erzurum temsilcisi, galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Arca Çorum FK ise 9 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 9. sırada bulunuyor. Son maçında Göztepe'ye 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, Erzurumspor FK deplasmanında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

ARCA ÇORUM FK'DE SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Konuk ekipte sakatlığı devam eden Fredy'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Göztepe maçında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün durumunun ciddi olmadığı ve oynama ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Kesin kadro tercihi karşılaşma öncesinde netleşecek.

ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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