31 Ekim 2026 Cumartesi günü futbol dünyasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşırken Trendyol 1. Lig'de dört mücadele futbolseverleri bekliyor. İngiltere Premier Lig'de Chelsea-Manchester United, Almanya Bundesliga'da Bayern Münih-Borussia Dortmund ve İtalya Serie A'da Milan-Inter karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor. İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Portekiz Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de heyecan devam edecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 31 Ekim Cumartesi kimin maçı var? Fenerbahçe-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı, Türkiye saatiyle başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri....

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 31 EKİM 2026 CUMARTESİ

31 Ekim Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de üç, Trendyol 1. Lig'de dört karşılaşma oynanacak. Avrupa'nın önde gelen liglerinde Chelsea, Manchester United, Manchester City, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Milan, Inter ve Barcelona gibi takımlar sahaya çıkacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ise üç mücadele futbolseverlerle buluşacak.

Günün maç programı ve Türkiye saatiyle başlama saatleri şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI

13.30 | Erzurumspor FK - Arca Çorum FK

Yayın: beIN SPORTS 1

16.00 | Kocaelispor - Çaykur Rizespor

Yayın: beIN SPORTS 1

19.00 | Fenerbahçe - Göztepe

Yayın: beIN SPORTS 1

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında üç karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya gelirken Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Akşamın son mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI

13.30 | Vanspor FK - Sarıyer

Yayın: TRT Spor ve beIN SPORTS 2

16.00 | Fatih Karagümrük - Pendikspor

Yayın: beIN SPORTS 2

16.00 | Bursaspor - Bandırmaspor

Yayın: TRT Spor ve beIN SPORTS HABER

19.00 | Manisa FK - Batman Petrolspor

Yayın: TRT Spor ve beIN SPORTS 2

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında dört maç oynanacak. Vanspor FK ile Sarıyer arasındaki karşılaşmayla başlayacak programda Fatih Karagümrük-Pendikspor ve Bursaspor-Bandırmaspor mücadeleleri de yer alıyor. Günün son maçında ise Manisa FK, Batman Petrolspor'u konuk edecek.

ALMANYA BUNDESLIGA MAÇLARI

17.30 | Augsburg - Freiburg

Yayın: S Sport Plus

17.30 | Bayer Leverkusen - Stuttgart

Yayın: S Sport Plus

17.30 | Borussia Mönchengladbach - Paderborn

Yayın: S Sport Plus

17.30 | Schalke 04 - RB Leipzig

Yayın: S Sport Plus

17.30 | Werder Bremen - Hoffenheim

Yayın: S Sport Plus

20.30 | Bayern Münih - Borussia Dortmund

Yayın: S Sport Plus

Almanya Bundesliga'da altı karşılaşma oynanacak. Saat 17.30'da başlayacak beş mücadelenin ardından futbolseverler Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki dev maça tanıklık edecek. Alman futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele, günün öne çıkan karşılaşmaları arasında bulunuyor.

FRANSA LIGUE 1 MAÇLARI

22.45 | Troyes - Le Mans

Yayın: beIN SPORTS 2

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında cumartesi günü tek karşılaşma oynanacak. Troyes, sahasında Le Mans'ı ağırlayacak. Mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İSPANYA LA LIGA MAÇLARI

16.00 | Levante - Atletico Madrid

Yayın: S Sport Plus

18.15 | Rayo Vallecano - Celta Vigo

Yayın: S Sport Plus

20.30 | Real Betis - Malaga

Yayın: S Sport Plus

23.00 | Barcelona - Alaves

Yayın: S Sport ve S Sport Plus

İspanya La Liga'nın 11. haftasında dört karşılaşma oynanacak. Atletico Madrid, Levante deplasmanına çıkarken Rayo Vallecano ile Celta Vigo da karşı karşıya gelecek. Real Betis-Malaga mücadelesinin ardından Barcelona, sahasında Alaves'i konuk edecek.

PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI

18.30 | Moreirense - Estrela Amadora

Yayın: Türkiye'deki kesin yayın kanalı doğrulanamadı.

23.30 | Porto - Estoril

Yayın: beIN SPORTS 5

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında iki karşılaşma oynanacak. Moreirense, sahasında Estrela Amadora'yı konuk ederken gecenin son mücadelesinde Porto ile Estoril karşı karşıya gelecek. Porto'nun iç sahadaki mücadelesi Estadio do Dragao'da oynanacak.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ MAÇLARI

16.30 | Al Taawoun - Al Ettifaq

Yayın: Türkiye'deki kesin yayın kanalı doğrulanamadı.

17.55 | Al Fayha - Al Faisaly

Yayın: Türkiye'deki kesin yayın kanalı doğrulanamadı.

21.00 | Al Hilal - Al Fateh

Yayın: HT Spor

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında üç mücadele oynanacak. Al Taawoun ile Al Ettifaq arasındaki karşılaşmanın ardından Al Fayha, Al Faisaly'yi ağırlayacak. Günün son maçında ise Al Hilal ile Al Fateh karşı karşıya gelecek.

Al Taawoun-Al Ettifaq ve Al Fayha-Al Faisaly karşılaşmalarının Türkiye yayın bilgilerine ilişkin farklı kayıtlar bulunduğundan kesin kanal bilgisi teyit edilemedi.

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