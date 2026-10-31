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Anasayfa Haberler Artı Değer Van Spor - SMS Grup Sarıyer maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir mi?

Artı Değer Van Spor - SMS Grup Sarıyer maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir mi?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya geliyor. Peki, mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi, nereden canlı izlenir? İşte merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 10:20
Artı Değer Van Spor - SMS Grup Sarıyer maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir mi?

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - SMS Grup Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Boluspor deplasmanından galibiyetle dönen Van temsilcisi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. SMS Grup Sarıyer ise deplasmanda kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. İki takımın mücadelesi öncesinde yayın programı merak ediliyor. Peki, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nereden canlı izlenir, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - SMS GRUP SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile SMS Grup Sarıyer arasındaki Trendyol 1. Lig 13. hafta karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - SMS GRUP SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - SMS Grup Sarıyer karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile SMS Grup Sarıyer arasındaki mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Maç ayrıca beIN SPORTS 2 kanalında ekranlara gelecek.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - SMS GRUP SARIYER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Spor Toto Akhisar Stadyumu ev sahipliği yapacak. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, kendi stadındaki çalışmalar nedeniyle iç saha maçlarını Manisa'nın Akhisar ilçesinde oynuyor. Mücadelede ev sahibi statüsünde Van temsilcisi bulunacak.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - SMS GRUP SARIYER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasındaki karşılaşmayı Berkay Erdemir yönetecek. Erdemir'in yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Emre Doğu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ VE SMS GRUP SARIYER'İN LİGDEKİ SON DURUMU

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligde geride kalan 12 haftada topladığı 10 puanla alt sıralardan uzaklaşmaya çalışıyor. Son lig maçında Boluspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, SMS Grup Sarıyer karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

SMS Grup Sarıyer ise 12 maç sonunda topladığı 16 puanla rakibinin üzerinde yer alıyor. Son lig maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşısında üç puan hedefliyor.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ VE SMS GRUP SARIYER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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