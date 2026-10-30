Zulte Waregem-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Belçika Jupiler Pro League'in 10. haftasında Zulte Waregem ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında üst sıralardaki yerini korumak isteyen Club Brugge, deplasmanda galibiyet ararken Zulte Waregem taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Peki, Zulte Waregem-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak? Takımların son durumu nasıl? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...

ZULTE WAREGEM-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

Belçika Pro League'in 10. haftasında oynanacak Zulte Waregem-Club Brugge mücadelesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya ev sahibi Zulte Waregem'in maçlarını oynadığı Elindus Arena ev sahipliği yapacak.

ZULTE WAREGEM-CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zulte Waregem ile Club Brugge arasındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Müsabakanın Türkiye'deki canlı yayıncısı konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yayıncı kuruluşun resmî programında teyit edilen bir kanal açıklaması olmadığı için karşılaşmanın Türkiye'de hangi platformdan izlenebileceği kesinleşmiş değil.

CLUB BRUGGE HÜCUM PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Belçika Pro League'de sezonun ilk 9 karşılaşmasında 24 puan toplayan Club Brugge, ikinci sırada bulunuyor. Ivan Leko'nun çalıştırdığı takım, 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldığı bu süreçte rakip filelere 22 gol gönderdi.

Ligde maç başına yaklaşık 2,4 gol ortalaması yakalayan Club Brugge, hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Konuk ekibin sezonun ilk 9 haftasındaki ortalama topa sahip olma oranı ise yüzde 62 seviyesinde.

ZULTE WAREGEM İÇ SAHA AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Zulte Waregem, 2026-2027 sezonunda geride kalan 9 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 11 puanla 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, 10 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Michael Beale yönetimindeki takım, ligde maç başına yaklaşık yüzde 43 topa sahip olma oranıyla oynuyor. Güçlü Club Brugge karşısında ev sahibi ekibin savunma organizasyonu ve hızlı hücumları, karşılaşmanın sonucunu belirleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

İKİ TAKIMIN OYUN ANLAYIŞINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKİYOR

Karşılaşma öncesinde iki takımın pas ve hücum istatistikleri arasında belirgin fark bulunuyor. Club Brugge, Belçika Ligi'nde maç başına yaklaşık 610 pas yaparken Zulte Waregem'in ortalaması 386 seviyesinde.

Club Brugge yüzde 88 pas isabetiyle oynarken ev sahibinin pas isabet oranı yüzde 79 olarak kaydedildi. Konuk ekibin maç başına 12,4 şutuna karşılık Zulte Waregem 8,7 şut ortalaması yakaladı.

Bu istatistikler Club Brugge'ün topa daha fazla sahip olan ve oyunu rakip yarı sahaya taşımaya çalışan bir takım olduğunu gösteriyor. Zulte Waregem ise rakibinin hücum gücünü sınırlayarak sahasındaki mücadeleden olumlu bir sonuç çıkarmayı hedefliyor.

CLUB BRUGGE'Ü YOĞUN MAÇ TAKVİMİ BEKLİYOR

Club Brugge, Zulte Waregem deplasmanının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşacak. Belçika temsilcisi, 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak Avrupa mücadelesi öncesinde ligde puan kaybına izin vermek istemiyor.

Zulte Waregem ise 8 Kasım Pazar günü Sint-Truiden deplasmanına çıkacak. Ev sahibi takım, Club Brugge karşısında alacağı olumlu bir sonuçla sonraki haftalara daha moralli girmeyi amaçlıyor.

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