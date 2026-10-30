Villarreal-Espanyol karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Villarreal ile Espanyol, Estadio de la Ceramica'da karşılaşacak. Sezona istediği istikrarla başlayamayan iki ekip de kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal ile Espanyol arasındaki İspanya La Liga 11. hafta mücadelesi 30 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmaya Estadio de la Ceramica ev sahipliği yapacak.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak açıklandı. Mücadele, Türkiye saatiyle cuma gecesi oynanacak.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 11. haftasındaki Villarreal-Espanyol maçı, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Villarreal-Espanyol karşılaşması S Sport Plus'ın yayın programında yer alıyor. Türkiye'de ulusal bir şifresiz televizyon kanalında canlı yayınlanacağına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

VILLARREAL VE ESPANYOL'UN GOL İSTATİSTİKLERİ

Villarreal, 2026-2027 sezonunda La Liga'da çıktığı ilk 10 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü. Maç başına 1,5 gol ortalaması yakalayan ev sahibi ekip, hücumdaki üretkenliğini Espanyol karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Espanyol ise geride kalan 10 mücadelede 12 gol atarken 14 gol yedi. Katalonya temsilcisi, maç başına 1,2 gol ortalamasıyla oynadı.

İki takımın ilk 10 haftadaki gol yeme sayılarının eşit olması dikkat çekiyor. Villarreal hücum istatistiklerinde rakibinin önünde yer alırken Espanyol, deplasmanda daha etkili bir performans sergileyerek puan kazanmayı amaçlıyor.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇINDA DİSİPLİN İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşma öncesinde takımların kart istatistiklerinde de farklılık bulunuyor. Villarreal, ilk 10 lig maçında 19 sarı kart görürken Espanyol'da bu sayı 32'ye yükseldi.

İki takımın da aynı süreçte birer kırmızı kart görmesi dikkat çekti. Özellikle Espanyol'un yüksek sarı kart sayısı, deplasman karşılaşmasında disiplinin önemini artıran istatistiklerden biri olarak öne çıkıyor.

VILLARREAL VE ESPANYOL'UN PUAN DURUMU

Villarreal, geride kalan 10 hafta sonunda 12 puanla La Liga'nın 10. sırasında bulunuyor. Espanyol ise 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip kazanması halinde puanını 15'e yükseltecek. Espanyol ise deplasmandan galibiyetle ayrılırsa 11 puana ulaşacak. Karşılaşma, her iki takım açısından da ligde üst sıralara yaklaşma hedefi bakımından önem taşıyor.

VILLARREAL VE ESPANYOL'UN SONRAKİ MAÇLARI

Villarreal, Espanyol mücadelesinin ardından 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 8 Kasım Pazar günü ise La Liga'da Getafe ile karşılaşacak.

Espanyol'un sıradaki lig rakibi Deportivo La Coruna olacak. Katalonya temsilcisi, 7 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı bu karşılaşma öncesinde Villarreal deplasmanından puan çıkarmaya çalışacak.

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