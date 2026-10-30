Lille - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille ile Lens, Kuzey Derbisi'nde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi Lille taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken Lens, deplasmandan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille-Lens maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasındaki Lille-Lens karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.05'te başlayacak. İki takım arasındaki Kuzey Derbisi, Villeneuve-d'Ascq'ta bulunan Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak.

LILLE - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Lens maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler Fransa Ligue 1'in 9. haftasındaki karşılaşmayı belirtilen saatte yayıncı kanaldan takip edebilecek.

LILLE - LENS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lille-Lens karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS 3'tür. Mücadele şifreli yayın yapan kanalda ekranlara gelecek.

LILLE VE LENS'İN LIGUE 1'DEKİ SON DURUMU

Davide Ancelotti yönetimindeki Lille, Fransa Ligue 1'de oynadığı ilk 8 maç sonunda 15 puana ulaşarak 9. hafta öncesinde üçüncü sırada yer aldı. Son iki lig karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ev sahibi ekip, kendi sahasında yenilgi yüzü görmedi. Lille, ligdeki dört iç saha maçında iki galibiyet ve iki beraberlik elde etti.

Yannick Cahuzac'ın çalıştırdığı Lens ise 13 puanla yedinci sırada bulunuyor. Üst üste üç lig maçını kazanarak form grafiğini yükselten konuk ekip, Lille karşısında da bu seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. İki takım arasında karşılaşma öncesinde yalnızca iki puanlık fark bulunması, derbinin lig sıralaması açısından önemini artırıyor.

LILLE - LENS MAÇINDA EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Lille'de Nianzou, kart cezası nedeniyle Lens karşısında forma giyemeyecek. Ev sahibi ekibin önemli eksikleri arasında Ueda, Tiago Santos ve Hamza Igamane de yer alıyor.

Lens cephesinde ise Ganiou, Sima, Nawrocki ve Édouard, karşılaşma öncesinde açıklanan önemli eksikler arasında bulunuyor. Teknik heyetlerin özellikle hücum hattındaki oyuncu eksikliklerine nasıl çözüm bulacağı merak ediliyor.

KUZEY DERBİSİ'NDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Lille ile Lens arasındaki son karşılaşmalar, iki takımın iç saha avantajını ne kadar etkili kullandığını gösteriyor. 2025-2026 sezonunda oynanan iki lig maçında da ev sahibi ekipler sahadan 3-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Son sekiz lig derbisinde Lille beş galibiyet elde ederken Lens bir kez kazandı, iki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Lens'in Lille deplasmanındaki son galibiyeti Nisan 2022'de geldi.

LILLE - LENS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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