Le Havre - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı Le Havre ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Teknik direktör Luis Enrique yönetiminde liderliğini sürdüren PSG, deplasmanda kazanarak galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor. Didier Digard'ın çalıştırdığı Le Havre ise taraftarı önünde güçlü rakibinden puan alarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Peki, Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG maçında kimler eksik, muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

LE HAVRE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Le Havre ile Paris Saint-Germain arasındaki Fransa Ligue 1 9. hafta karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, Le Havre'ın ev sahipliğinde Stade CMA CGM Océane'da oynanacak.

LE HAVRE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Havre - PSG karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşma, iki takımın farklı hedefleri açısından önem taşıyor.

PSG LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Fransa Ligue 1'de ilk 8 haftanın ardından zirvede bulunan Paris Saint-Germain, Le Havre karşısında da galibiyet hedefliyor. Luis Enrique'nin öğrencileri ligde oynadıkları son 5 karşılaşmayı kazanırken tüm kulvarlarda 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Paris ekibi, ligdeki son maçında Olympique Lyon'u 2-0 mağlup etti. PSG, Le Havre deplasmanından da 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor.

LE HAVRE KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Ligue 1'de son sırada yer alan Le Havre, oynadığı son 4 lig maçından mağlubiyetle ayrıldı. Didier Digard yönetimindeki ev sahibi ekip, PSG karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Le Havre, son lig mücadelesinde Marsilya deplasmanında 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gollerle farkı bire indiren Le Havre, bu kez güçlü rakibi karşısında daha dengeli bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

LE HAVRE - PSG MAÇINDA KİMLER EKSİK?

PSG'de Ousmane Dembélé, Marquinhos ve Nuno Mendes'in tedavileri devam ediyor. Khvicha Kvaratskhelia da karşılaşma öncesinde eksik oyuncular arasında bulunuyor.

Ev sahibi Le Havre'da ise Zagadou, Mpasi, Pembélé, Mambimbi ve Jelert, lig tarafından yayımlanan maç önü değerlendirmesinde eksik oyuncular arasında gösterildi.

İki takımın kesin maç kadroları ve ilk 11'leri karşılaşma öncesinde açıklanacak.

LE HAVRE - PSG REKABETİNDE SON DURUM

Paris Saint-Germain, Le Havre'ın Ligue 1'e dönüşünden bu yana oynanan 6 lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte PSG 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken iki takım arasındaki son 4 mücadeleyi de Paris temsilcisi kazandı.

Le Havre'ın PSG karşısındaki son galibiyeti ise Ekim 1999'da geldi. Ev sahibi ekip, uzun süredir devam eden bu seriyi taraftarı önünde sonlandırmaya çalışacak.

LE HAVRE - PSG MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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