Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, 30 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar ile Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı-kırmızılıların mücadelesi öncesinde sakatlıklar ve kart cezaları gündeme geldi. Özellikle savunma hattında forma giyemeyecek oyuncular, iki teknik direktörün kadro tercihlerini etkileyebilecek. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçında sakat ve cezalı oyuncular kimler? Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Singo ve Adil Demirbağ oynayacak mı? İşte karşılaşma öncesi güncel eksik listesi...

GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde en önemli eksik Abdülkerim Bardakcı oldu. Sarı-kırmızılı savunmacı, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 29 Ekim'deki toplantısında Abdülkerim Bardakcı'ya kavga eylemi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezası verdi.

Bu nedenle tecrübeli stoper, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ise kas ağrısı nedeniyle riske edilmemesi bekleniyor. Milli futbolcunun 22 kişilik kamp kadrosunda bulunmasına rağmen ilk 11'de görev alması beklenmiyor.

KONYASPOR'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Konyaspor'da Galatasaray karşılaşması öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek isim Adil Demirbağ oldu.

Başakşehir maçında dizinden sakatlanan deneyimli savunmacının tedavi süreci devam ediyor. Adil Demirbağ'ın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı ekipte Galatasaray karşılaşması öncesinde cezalı futbolcu bulunmuyor. Daha önce sakatlık yaşayan Uğurcan Yazğılı ve Enis Destan ise yeniden maç kadrosu seçenekleri arasına girdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un savunma hattında Davinson Sanchez'in yanında Wilfried Singo veya Mario Lemina seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE WILFRIED SINGO OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Milli futbolcu, Konyaspor maçının kamp kadrosunda yer alıyor. Bu nedenle kesin olarak kadro dışında kaldığı söylenemiyor.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo ise Fenerbahçe derbisinin son bölümünde oyuna girerek sahalara dönmüştü.

Fildişi Sahilli savunmacı, Konyaspor karşılaşmasının kamp kadrosunda da bulunuyor. Singo'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı teknik direktör Okan Buruk'un tercihine bağlı olacak.

VICTOR OSIMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ailevi nedenlerle 29 Ekim'de takımla birlikte Konya'ya seyahat etmedi.

Ancak yıldız futbolcu sarı-kırmızılıların açıkladığı 22 kişilik kamp kadrosunda bulunuyor.

Osimhen'in maç günü takıma katılması beklenirken kesin müsabaka kadrosu ve ilk 11 tercihi karşılaşma öncesinde netleşecek.

GALATASARAY'DA KİMLER SARI KART CEZA SINIRINDA?

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Üç futbolcu da kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 11. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KONYASPOR'DA KİMLER KART CEZA SINIRINDA?

Konyaspor'da ise Deniz Türüç ve Melih İbrahimoğlu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İki futbolcu, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında cezalı olacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Konyaspor-Galatasaray karşılaşması, 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU 👇